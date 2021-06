BMW Série 4 Gran Coupé (2021)

Après les Série 4 Coupé et Cabriolet, le constructeur allemand lance la déclinaison Gran Coupé. Ce n'est à proprement parler pas la première Série 4 à quatre portes de cette génération car quelques semaines auparavant, la marque a levé le voile sur l'i4 qui arbore la même silhouette.

Comme avec la précédente génération, la Série 4 Gran Coupé fait la part belle à l'espace à bord. Le conducteur et ses passagers s'y sentiront plus à l'aise grâce à une partie arrière plus généreuse malgré une ligne de toit plus plongeante qu'une berline traditionnelle.

Plus spacieuse mais pas plus grande

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Série 4 Gran Coupé a (presque) les mêmes valeurs en longueur et en largeur que la Série 4 Coupé. En effet, avec 4,78 mètres de long et 1,85 mètre de large, ces deux déclinaisons ont le même gabarit. Ceci dit, la Gran Coupé est plus haute de 6 cm à 1,44 mètre.

La BMW Série 4 Gran Coupé n'est pas plus spacieuse qu'au niveau des places arrière, dans le coffre aussi ! Le fabricant annonce un volume de coffre allant de 470 à 1290 litres, c'est 30 litres de mieux que la déclinaison Coupé.

Une Série 4 Coupé étirée

Question design, la Série 4 Gran Coupé n'a rien de différent par rapport à la BMW i4 que nous avons décrite auparavant. La thermique et l'électrique arborent la même carrosserie, ou presque, car l'i4 n'a par exemple pas de calandre ajourée. Pour le reste, tout est identique, excepté la présence de canules d'échappement sur la Série 4 Gran Coupé.

Un intérieur qui respire le premium

En pénétrant à son bord, on découvre le BMW Live Cockpit et son système d'exploitation de dernière génération. Il est composé d'une instrumentation de 12,3 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 10,25 pouces. Ce dernier est tactile, et peut également être contrôlé à partir de la molette placée sur le tunnel de transmission.

La BMW Série 4 Gran Coupé embarque toutes les technologies possibles et imaginables à commencer par une caméra à 360°, l'assistant au maintien dans la voie, l'alerte collision avec freinage d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu'Amazon Alexa (liste non exhaustive). La voiture est aussi capable de recevoir des mises à distance.

Une M440i de 374 ch pour chapeauter la gamme

Sous le capot, on retrouve les mêmes motorisations que dans la BMW Série 4 Coupé à ceci près que la Série 4 Gran Coupé ne sera pas lancée en version M4. En essence, les clients pourront choisir la 420i et sa puissance de 184 ch. Ils pourront également opter pour la 430i et sa puissance de 245 ch, si ce n'est toujours pas suffisant, la M440i et sa transmission intégrale xDrive devraient les satisfaire avec ses 374 ch. Les motorisations diesels n'ont pas été oubliées pour autant avec la 420d de 190 ch disponible en propulsion ou avec le système xDrive. À noter que toutes les versions sont équipées d'une transmission automatique à 8 rapports.

La BMW Série 4 Gran Coupé n'arrivera en concession qu'au mois de novembre prochain, ses prix n'ont pas encore été révélés. Pour votre information, la Série 4 Coupé débute en France à partir de 46 699,99 euros.