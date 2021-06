"La relance de Lancia passe par le design". C'est ce que vient d'annoncer Stellantis en officialisant l'arrivée de Jean-Pierre Ploué à la tête du design de la marque, lui qui chapeaute déjà les équipes de design des marques Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat (en Europe), Opel, Peugeot et Vauxhall depuis la fusion entre les groupes FCA et PSA. Sa nomination est assez significative de la direction que prendra la marque d'ici les années à venir.

Outre l'arrivée de Jean-Pierre Ploué, Stellantis a également présenté les nouveaux fondements de l'équipe qui se chargera de redonner vie à Lancia. Luca Napolitano, l'ancien directeur de Fiat et Abarth de la zone EMEA (Europe Middle East & Africa), prendra les commandes de la firme italienne, tandis que Paolo Loiotile (ancien protagoniste du renouveau d'Alfa Romeo aux États-Unis de 2012 à 2014) vient d'être nommé chef de produit.

Pour en revenir à Jean-Pierre Ploué, ce dernier est l'une des figures du design automobile en France et plus globalement en Europe. Diplômé de l'École nationale des arts appliqués et des métiers d'art, sa carrière débute chez Renault, où il est l'auteur du concept-car Mégane, Laguna, de la Twingo, du concept-car Argos, la Mégane et a participé au dessin de la Clio de seconde génération.

Après des passages chez Volkswagen et Ford, à Cologne, Jean-Pierre Ploué est nommé en 1999 directeur du centre de design Citroën. Il fut à l'origine du renouveau de la firme aux chevrons, avec des modèles comme la C4 berline et coupé, ou encore le C4 Picasso et Grand Picasso. Il fut également derrière de nombreux concept-cars, comme les C-Airplay, C-Sport Lounge et C-Metisse. En 2009, il est promu directeur du style de PSA, où il a travaillé pendant près de dix ans avec Gilles Vidal (qui a rejoint Renault récemment) pour Peugeot et Thierry Métroz pour Citroën.

Carlos Tavares, le patron de Stellantis, l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, mais aucune des 14 marques du groupe ne sera sacrifiée. Pour lui, Lancia possède un potentiel non-négligeable en définissant même la marque comme "un symbole de l'élégance italienne". Reste à savoir comme le renouveau du constructeur va s'articuler, les premières rumeurs indiquent que Lancia serait en train de développer un petit SUV, certainement basé sur la plateforme CMP de PSA, afin de succéder à la petite Ypsilon. D'autres modèles devraient voir le jour rapidement, grâce notamment aux nouvelles synergies entre les deux groupes.