Il y a du changement chez les constructeurs au niveau de leur logo cette année, notamment chez les marques françaises, puisque Renault et Peugeot ont récemment dévoilé leur nouveau logo et leur nouvelle identité visuelle. Au début de l'année, lors de la fameuse "Renaulution" visant à présenter l'avenir du groupe Renault, Dacia a présenté un concept-car baptisé Bigster avec un nouveau logo et une nouvelle identité pour la marque.

Depuis, plus de son et plus d'images, jusqu'à aujourd'hui, où Dacia vient d'officialiser son nouveau logo et sa nouvelle identité visuelle. À partir de cette date, à savoir le 17 juin, nous allons retrouver cette nouvelle identité sur tous les supports de la marque, sur Internet, dans les publicités ou encore sur les réseaux sociaux. Le site internet de la marque en France adopte déjà cette nouvelle identité.

Néanmoins, cette nouvelle identité n'arrivera pas partout et tout de suite. En effet, ce nouveau logo arborera les points de vente à partir du début de l'année prochaine, tandis que les modèles de la marque y auront le droit qu'à partir du deuxième semestre 2022. Ainsi, le Dacia Duster restylé, qui sera présenté le 22 juin prochain, aura le droit encore à l'ancien logo. Ce sera aussi le cas pour le remplaçant des Dacia Lodgy et Logan MCV, un modèle sept places qui devrait arriver en concession à partir de l'année prochaine.

Le nouveau logo de la marque est composé d'un D qui est censé évoquer une flèche avec un C qui lui fait face. "Ces deux lettres s'unissent dans un mouvement assez mécanique. C'est un logo qui est assez épuré, qui a un dessin assez minimaliste, tout en dégageant une impression de robustesse, car ce sont des lettres qui ont une assise assez large. C'est vraiment une identité visuelle qui va à l'essentiel. Une valeur chère au constructeur qui adopte aussi un nouveau slogan : Dacia, tout simplement", précise Andreaa Culcea, la directrice de la stratégie Dacia.

Au niveau des couleurs, c'en est fini du bleu qui était pourtant employé par la marque à son arrivée en Europe et en France au début des années 2000. Place désormais au vert kaki pour souligner le nouveau côté baroudeur de Dacia, et une filiation supposée avec la nature. Le concept-car Bigster a servi de mise en bouche en quelque sorte, avec une présentation très en lien avec la nature et le côté aventureux, un peu à la manière de Jeep. Le Bigster prépare l'arrivée de Dacia au sein du segment C en 2025.