Rendre une voiture plus agressive, plus puissante et plus emblématique n'est jamais chose aisée. Pourtant, le carrossier allemand Brabus, spécialisé dans de nombreuses études de mise au point de modèles appartenant au groupe Daimler, dont Mercedes-Benz, Smart et Maybach, a créé de véritables œuvres d'art au cours de son histoire.

Vous cherchez un peu plus de puissance, un gain de dynamisme et un design plus recherché ? Alors vous êtes au bon endroit. L'équipe de techniciens et d'ingénieurs de Brabus est prête à modifier, améliorer et rendre unique non seulement les modèles les plus récents, mais aussi les anciens modèles.

En effet, la division Classic a été lancée pour les véhicules anciens, tandis que le département Startech est disponible pour les propriétaires de Jaguar, Land Rover et Range Rover. En prime, l'équipe est également capable de modifier et de personnaliser l'intérieur d'un yacht ou d'un jet d'affaires. Des fois que vous ayez ça aussi dans votre garage !

Un peu d'histoire

L'histoire de Brabus commence en 1977. Le nom est une synthèse des noms des fondateurs : Klaus Brakmann et Bodo Buschmann. Le premier projet était une préparation "légère" de la série W126 de la Classe S, réalisée sans toucher à la mécanique, mais rapidement, l'entreprise a commencé à élever la barre de ses projets et à proposer des élaborations de plus en plus poussées.

En 1984, Brabus décide d'installer un moteur V8 dans une petite Mercedes 190E (W201). L'année suivante, elle entre dans le Livre Guinness des records pour avoir réduit le coefficient de traînée de la berline W124 à 0,26.

Le début des années 1990 coïncide avec l'ère des V12 Brabus de 7,3 litres, dont la puissance atteint 800 ch. Plus tard, le 12 cylindres V arrivera sous le capot de la Classe C et du Classe G.

Aujourd'hui, certains modèles de l'atelier se distinguent formellement par leur "double accord". En fait, Brabus prend souvent pour base les voitures de sport de la division Mercedes-AMG et les pousse encore plus loin. Nous avons choisi les six projets les plus significatifs et les plus intéressants des gars de Bottrop et les avons rassemblés dans cette sélection.

Et si vous deviez faire un choix chez Brabus, avec lequel de ces modèles repartiriez-vous ?