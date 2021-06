La Shelby Cobra est sans aucun doute l'un des véhicules les plus mythiques et les plus reconnaissables dans le monde automobile. Avec son passé légendaire, notamment en course, elle est irremplaçable et il est difficile de lui imaginer un successeur. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été envisagé !

En 2003, Ford et Shelby ont en effet unis leurs forces pour développer un véhicule sportif. Et un projet secret est dans les cartons : baptisé "Daisy", il a la difficile tâche de reprendre le flambeau de la mythique Cobra, en l'évoquant aussi bien esthétiquement qu'au niveau des performances. Et il faut bien avouer que le résultat est plutôt réussi : un prototype fonctionnel, roulant, voit en effet le jour, fabriqué par Ford avec l'aide de Carroll Shelby en personne. Et il est désormais à vendre aux enchères chez Mecum Actions !

Pensé comme le successeur de la Cobra, le prototype ne verra malheureusement jamais la production, notamment en raison de la récession. Malgré tout, le concept car roule vraiment, il est immatriculé, donc ce n'est pas qu'une simple œuvre d'art pour musée, il peut repartir par la route ! Vous pouvez même, si vous osez, faire rouler Daisy sur piste, comme Carroll Shelby l'a fait lui-même sur la piste d'Irwindale Speedway en Californie.

Ce concept partage quelques éléments avec la Ford GT de 2005, notamment sa boîte manuelle à 6 rapports, de même que son châssis et que son cadre soudé et collé, composé d'aluminium billetté, de pièces moulées et de sections en aluminium extrudé.

Sous l'immense capot ce cette Shelby Cobra Daisy, on trouve un V10 6.4 litres qui développe la bagatelle de 613 chevaux. C'est l'un des quatre V10 créés spécialement par Ford pour la voiture.

C'est Chris Theodore, ancien vice-président de Ford chargé du développement des produits, qui en est l'actuel propriétaire l'ayant achetée en 2017 lors d'une vente aux enchères caritative. Il l'avait fait restaurer en état de marche via Technosports de Livonia, dans le Michigan.

Un modèle unique, que le futur propriétaire sera le seul au monde à avoir dans son garage, et qui va forcément faire tourner la tête des acheteurs. On peut s'attendre à ce que cette Shelby Cobra Daisy fasse monter les prix très haut avant que le marteau ne tombe. Rendez-vous entre le 12 et le 14 août 2021 pour en avoir le cœur net !