Après des années de création de projets personnalisés époustouflants, SpeedKore a enfin dévoilé son tout premier muscle car classique à moteur central. Imaginée comme une version homologuée de la voiture conduite par Dominic Toretto dans F9, le neuvième épisode de la franchise Fast & Furious, la Hellacious est basée sur une Dodge Charger 1968 avec des modifications importantes. Et ce à tous les niveaux.

Tout d'abord, les experts en tuning ont dû concevoir et construire un châssis moteur personnalisé pouvant accueillir un V8 Hellcat de 6,2 litres monté derrière les sièges avant. Parmi les autres modifications importantes, citons un système d'échappement personnalisé, un radiateur Saldana Performance monté à l'avant et des refroidisseurs intermédiaires haute performance supplémentaires à l'arrière pour alimenter en air frais le compresseur de 2,4 litres.

Découvrez la Charger de F9... et son prix ! La Dodge Charger de Fast and Furious 9 a coûté 1M € !

Grâce à ces modifications et à d'autres encore, le moteur V8 suralimenté délivre une puissance de 716 chevaux (527 kilowatts) et un couple de 881 Newton-mètres, le tout envoyé aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à grille provenant... d'une Lamborghini Gallardo. L freinage est assurée par des freins Brembo à six pistons à l'avant et quatre pistons à l'arrière, cachés derrière des pneus massifs à blocage central de 275/35 R18 à l'avant et 345/35 R18 à l'arrière. Il y a également un frein à main hydraulique si jamais vous êtes pris d'une soudaine envie de drifter !

De l'extérieur, la Hellacious de SpeedKore ressemble à une réplique exacte de la voiture du film, y compris le traitement de carrosserie large avec d'énormes découpes d'ailes et un hayon arrière en verre qui donne un aperçu du compartiment moteur où se trouve le V8 Hellcat. À l'intérieur, des sièges à dossier bas assurent un espace suffisant derrière le conducteur et le passager pour le moteur de 6,2 litres, avec un seul panneau de verre séparant l'habitacle du compartiment moteur.

"Cette Charger est l'une de nos réalisations les plus extrêmes à ce jour", commente Jim Kacmarcik, président et propriétaire de SpeedKore. "Après avoir demandé au célèbre designer Sean Smith de concevoir la voiture et travaillé avec le coordinateur des véhicules d'images de F9, Dennis McCarthy, pour construire les neuf châssis et carrosseries de véhicules pour le film, nous avons voulu donner vie à la magie cinématographique de F9."