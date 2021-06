Les plastiques, ou plus précisément les polymères synthétiques, sont partout. Depuis que Leo Baekeland a mis au point le premier plastique fabriqué à partir de composants synthétiques et de pétrole, la Bakélite, l'utilisation généralisée des plastiques est devenue une énigme pour l'humanité, car elle est à la fois un miracle et une malédiction pour l'environnement.

L'industrie automobile est l'un des plus grands utilisateurs de plastiques car ils sont bon marché à produire, légers, facilement malléables et relativement durables. Mais là encore, la faible température de fonte des plastiques n'en fait pas un composant attrayant à l'intérieur d'un bloc moteur où la combustion se produit à haute température.

C'est pourquoi les pistons ont toujours été fabriqués en métal, les exemples modernes étant en alliage d'aluminium moulé pour une excellente conductivité thermique, tout en permettant de perdre quelques précieux grammes.

Mais que se passerait-il si les pistons étaient fabriqués en plastique ? Garage 54, nos YouTubers russes préférés qui ont réalisé tant d'expériences automobiles farfelues, ont voulu savoir ce que ça faisait. Heureusement qu'ils sont là pour répondre aux questions que personne ne se pose !

Pour en savoir plus sur le pourquoi on n'utilise pas de pistons en plastique, il va falloir sacrifier un moteur. Heureusement, un joint de culasse a lâché sur l'une des voitures de ces savants fous. L'occasion d'en profiter pour répondre à une question que personne ne se posait : les pistons en plastique fonctionneront-ils ?

À l'aide de leurs nombreuses machines, ces Russes ont fabriqué quatre pistons en plastique et les ont fixés au moteur. Au début, les pistons en polymère fonctionnent, capables de faire tourner le moteur pendant un petit moment. Mais comme prévu, et comme souvent avec des drôles d'ingénieurs, l'expérience est partie en fumée... au sens propre.

Si vous voulez savoir comment tout cela est arrivé, vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus pour découvrir le processus complet et le résultat final !