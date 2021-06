BMW annonce l'arrivée de la toute nouvelle génération de la Série 2. Elle sera révélée le 8 juillet prochain lors du Festival de vitesse de Goodwood. Le Coupé sera exposé sur le stand BMW M Town.

Cette annonce est l'occasion pour BMW de parler un peu plus de sa Série 2. Le constructeur allemand confirme quelques informations que nous connaissons déjà, à savoir, la nouvelle Série 2 sera une propulsion et pourra recevoir le moteur six cylindres en ligne.

Les différentes photos des prototypes ont montré que la Série 2 ne marchera pas sur les traces de sa grande sœur, la Série 4. Elle aura une calandre de taille normale, vous voilà peut-être rassurés. Si vous mourrez d'impatience de voir cette nouvelle Série 2, sachez que des photos d'elle ont déjà fuité par le passé.

Dans son communiqué, BMW indique que toutes les versions de la Série 2 n'auront pas de moteur six cylindres. Certaines d'entre elles se contenteront d'un quatre cylindres 2.0 L comme les 220i, 220d et 230i. La version la plus puissante, la BMW M240i xDrive, développera 374 ch et 500 Nm de couple. Elle sera par la suite chapeautée par la M2 dont le lancement se fera ultérieurement.

La BMW Série 2 ne sera pas la seule star du stand BMW. Il y aura également la nouvelle BMW M5 CS que le constructeur a présenté il y a plusieurs mois mais qu'il n'a pas encore fait découvrir au public lors d'un quelconque salon ou évènement. Pour vous rafraichir la mémoire, il s'agit de la BMW M la plus puissante et la plus rapide de tous les temps. Son V8 de 4,4 litres développe 625 ch pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes.

Le Festival de vitesse de Goodwood se déroulera du 8 au 11 juillet 2021. Nous suivrons cet évènement de très près.