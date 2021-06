Cela fait déjà cinq ans que la chaîne YouTube TaxTheRich100 a mis en ligne sa dernière vidéo montrant un véhicule, souvent rare et cher, en train de se faire malmener. Il est vrai que c'était particulièrement jouissif de voir ces Rolls-Royce, Bugatti EB 110, Jaguar XJ220 et autres Ferrari 288 GTO, F50 et Enzo poussées dans leurs retranchements.

La chaîne avait également mis en scène une F40 GT dans une vidéo baptisée "Farmkhana", conduite à l'extrême dans une ferme, dans le plus pur style de Ken Block.

Dans le même esprit, TheTFJJ a mis en ligne la vidéo d'une Ferrari F40 conduite comme il se doit sur une piste de terre, le conducteur n'ayant pas peur de se mettre un peu de travers au volant de ce bijou aussi rare et cher de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Nous avions déjà vu cette voiture auparavant, et il semble qu'elle ait été modifiée pour accueillir un nouveau diffuseur arrière et un aileron semblable à celui de la F40 LM.

Attention ne vous méprenez pas, il s'agit bien là d'une véritable F40 et non d'une réplique. Contrairement à la plupart des voitures qui jouent dans cette catégorie et qui sont chouchoutées en passant la plupart du temps enfermées dans un garage climatisé, le propriétaire n'a visiblement pas peur de sortir avec. Cette supercar italienne portant la plaque d'immatriculation "F400 MPH" fait le buzz sur Internet depuis un certain temps et l'on peut supposer qu'il s'agit de l'un des exemplaires les plus kilométrés de la dernière voiture à avoir reçu l'approbation du grand Enzo.

Si l'on rêve tous en voyant cette vidéo de pouvoir faire de même, encore faut-il en avoir les compétences, le seul fait d'imaginer les coûts d'entretien nécessaires pour maintenir la F40 en parfait état, d'autant plus conduite de la sorte, permet de relativiser. Et l'on est bien content que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour nous. La supercar de Maranello reste toujours aussi fascinante à regarder évoluer. Difficile aussi de ne pas avoir une petite pensée pour cet essai resté dans les anales de la F40 pilotée par l'ancien pilote de F1 Jacques Laffite...