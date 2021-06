En janvier de l'année dernière, Toyota a annoncé le lancement du projet GR Heritage Parts. Supervisé par la division Toyota Gazoo Racing, il s'adresse aux propriétaires de Toyota Supra existantes qui possèdent les anciennes générations A70 et A80 de la voiture de sport et qui sont à la recherche de pièces détachées d'origine. À l'époque, le projet a été lancé avec une liste très limitée de pièces disponibles, mais aujourd'hui, le constructeur élargit le catalogue.

Et bonne nouvelle, il semble que Toyota ait reçu suffisamment de demandes par le biais de son formulaire en ligne pour commencer la production de pièces de rechange supplémentaires pour les générations A70 (1986-1993) et A80 (1993-2002) de la Supra. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nouveaux composants disponibles. Toyota affirme qu'elle les vendra au Japon, en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés mondiaux.

Galerie: Nouvelles pièces pour Toyota Supra A70 et A80

