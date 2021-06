Commençons par le commencement. Cette vidéo est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire avec une voiture que l'on aime. Ou même que l'on n'aime pas. La Mercedes-AMG C63 fait partie de ces voitures appréciée par des passionnés du monde entier. Mais malheureusement, celle-là va finir par payer le prix de la bêtise de son conducteur. Que le conducteur se rassure : il n'y a que a voiture qui est endommagée...

Combien de décisions stupides peuvent tenir dans une vidéo de trois minutes ? Difficile à dire, mais grâce à Speedster404 sur YouTube, nous savons qu'il y en a au moins une douzaine, sans compter tous les spectateurs qui, dans cette vidéo, ont choisi de se tenir à proximité de ce pilote AMG un peu trop enthousiaste.

Tout commence par le lieu même de l'événement, un rassemblement de type "takeover" quelque part en Californie. Tenter de faire des folies avec un véhicule sur une surface aussi mauvaise est facilement la mauvaise décision numéro deux. Sérieusement, quand vous voyez des fissures de la taille d'un Grand Canyon sur la chaussée, se mettre en travers est la dernière chose à faire.

C'est là qu'intervient la troisième mauvaise décision, car cette "Merc" argentée se met à fumer ses pneus tout en dérivant au milieu de passants qui enregistrent le tout avec leur téléphone. Par dérive, nous entendons quelques secondes de blocage opposé à peine contrôlé, suivi de changements de direction rapides alors que le conducteur perd le contrôle. Le passager qui s'assied sur la portière est évidemment une autre mauvaise décision.

Et enfin, la Mercedes crève un pneu qui arrache également le pare-chocs arrière. À ce moment, nous voyons une Ford Mustang quitter le lieu, et c'est sans doute la meilleur décision. Sauf qu'en réalité, elle vient se repositionner plus près de l'action. On est déjà à une demi-douzaine de mauvaises décisions ?

Mais attendez, ce n'est pas fini.

Malheureusement pour la pauvre Mercedes, la torture ne s'arrête pas là. Le conducteur prend la mauvaise décision de monter une nouvelle roue et revient, maintenant avec des passagers torse nu accrochés des deux côtés de la voiture. Et c'est reparti pour un tour !

Après quelques glissades à peine maîtrisées, le conducteur glisse dans quelque chose, mais un rapide contrôle ne révèle apparemment aucun dommage, ou du moins des dommages sans gravité. Le manège reprend et va finir par mener à une conclusion inévitable, qui se produit, on a presque de la chance de ne pas louper ça, devant la caméra, lorsque la Mercedes part en dérive à l'endroit même de la faille de San Andreas (c'est plus à propos que le Grand Canyon en Californie!).

Le pneu arrière est littéralement déchiqueté, la voiture manque de se renverser, et quand la fumée retombe, on découvre que le moyeu arrière est vraiment foutu. La vidéo indique que l'essieu de la C63 s'est cassé, mais on voit la voiture se déplacer par ses propres moyens après l'accident. Les dommages sont donc probablement limités à la roue, au moyeu et aux composants de la suspension. Dans tous les cas, c'est une fin coûteuse pour une démonstration aussi peu probante !

Il n'est pas question ici de dire qu'on ne peut pas s'amuser en voiture. Surtout avec une telle C 63 AMG. Mais si vous voulez faire des donuts, un lieu approprié et sécurisé est évidemment mieux qu'un bout de goudron en piteux état. Et tant qu'à faire, autant éviter de faire ça au milieu de la foule... Vos amis, votre famille, les passants innocents et votre voiture vous remercieront.