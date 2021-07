Dallara est un constructeur automobile italien fondé au début des années 70. En 2017, il a présenté sa première voiture de route dénommée Stradale. Aujourd'hui, la marque va encore plus loin en présentant la Stradale EXP ; une version uniquement destinée à la piste.

Pour ce faire, Dallara a augmenté la force d'appui en y ajoutant entre autres un immense aileron à l'arrière. Ses deux modèles reposent sur le même châssis en carbone, mais la Stradale EXP n'a ni toit ni pare-brise.

Le fabricant explique que la force d'appui atteint 1270 kg lorsque la Dallara Stradale EXP roule à sa vitesse maximale donnée à 290 km/h. À titre comparatif, la Dallara Stradale (version routière) file à une vitesse maximale de 265 km/h. Sa force d'appui atteint seulement 820 kg.

Cette voiture embarque le moteur 2,3 EcoBoost emprunté à la Ford Focus RS. Il a bien sûr été modifié par rapport à la version standard pour développer 100 ch et 200 Nm supplémentaires. Il délivre une puissance totale de 500 ch pour 700 Nm, mais gardez en tête que la Dallara EXP ne pèse que 890 kg ! La sportive italienne se targue d'avoir un rapport poids puissance de 1,78 kg/ch. La puissance du moteur est transmise au sol via une boîte séquentielle à six rapports.

Le fabricant italien invite ses clients "ne pas enfermer la Stradale EXP dans un garage comme un trophée, car c'est une voiture qui doit être goûtée et vécue". Lors des tests de développement, les pilotes d'essai ont réalisé de meilleurs temps que la pole position prise par les voitures de course de la catégorie GT3 sur le circuit du Mugello.

Fait intéressant, il est possible d'acheter la Stradale Dallara et d'y ajouter un pack afin de la transformer en Dallara EXP. Ces modifications sont interchangeables, il est donc aussi envisageable de modifier sa voiture de course (Stradale EXP) en voiture de route (Stradale). Pour l'heure, le prix de la Dallara Stradale EXP n'a pas été dévoilé. Toutefois, et sachant que la Dallara Stradale est affichée à 191 000 euros, nous pensons que la Stradale EXP coûtera un peu plus de 200 000 euros.