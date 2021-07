C'est sans doute l'une des sportives les plus réussies de ces dernières années, et elle est française, il s'agit bien évidemment de l'Alpine A110, commercialisée depuis mars 2018. La deuxième génération de l'A110 a connu un début de carrière pour le moins agité, avec quelques couacs au niveau de la communication, mais qui n'ont pas forcément refroidi les ardeurs des clients, qui se sont rués sur les bons de commande.

Les premiers mois ont été compliqués pour Alpine, avec une production qui a débuté en fanfare. La production de la première génération, fabriquée à 7176 unités entre 1962 et 1977, a été atteinte par la seconde en septembre 2019, soit seulement un an et demi après ses débuts. L'enthousiasme est ensuite retombé, et il aura fallu attendre juin 2021 pour arriver aux 10 000 exemplaires produits, au rythme de 15 voitures par jour.

Ce rythme est d'ailleurs reparti à la hausse, puisqu'au début de l'année 2020, il était tombé à seulement sept unités par jour, laissant ainsi planer le doute sur l'emploi au sein de l'usine normande de Dieppe, où 350 personnes y travaillent.

Comme vous pouvez le constater sur la photo, la 10 000ème Alpine A110 produite est une édition limitée Légende GT millésime 2021, un modèle qui sera assemblé à seulement 300 unités. La voiture s'habille d'une teinte Argent Mercure mate et profite d'un quatre cylindres 1,8 litre TCe de 292 chevaux, le même qui équipe l'A110S. Son système de freinage est aussi emprunté à l'A110 la plus véloce, mais les réglages du châssis sont ceux qu'une Légende de 252 chevaux, plus confortable dans l'ensemble.

Alpine, c'est aujourd'hui un seul et unique produit au catalogue, mais demain, Alpine ce sera une gamme complète de voiture électrique. C'est en tout ce qu'a annoncé Luca de Meo, le patron du groupe Renault, lors de la Renaulution. Alpine reprend le flambeau de Renault Sport au sein du groupe et sera désormais la firme sportive. Mais le sport chez Alpine passera par l'électrique. Lors de la conférence eWays ElectroPop, organisée le 30 juin, le dirigeant italien a confirmé le plan produit de la marque à venir et une famille de trois modèles sportifs et haut de gamme à partir de 2024.

Une citadine et un SUV seront de la partie, tandis que la prochaine génération de berlinette sera 100 % électrique et sera conçue en étroite collaboration avec Lotus. Vous l'aurez donc compris, l'A110 en l'état actuel des choses sera le dernier modèle thermique de la firme tricolore, et au vu de ses prestations, il s'agira sans doute d'un futur collector, d'autant plus que, si la production ralentie encore d'ici les années à venir, elle ne sera pas si importante que cela.