Si vous venez de passer commande d'un véhicule neuf, le concessionnaire vous a peut-être annoncé un délai de livraison plus long que d'habitude en fonction du modèle choisi. La raison, vous la connaissez peut-être, c'est la pénurie des semi-conducteurs qui sévit actuellement et qui met à mal le commerce automobile depuis l'automne dernier. Certains constructeurs ont même dû revoir certains éléments de leur production afin de tenir les délais.

D'autres ont même été contraints de stopper pendant quelques jours, voire quelques semaines, leur ligne de production. En conséquence, les délais de livraison s'allongent et les clients doivent prendre leur mal en patience, ou bien se tourner vers un modèle en stock, ou du moins ce qu'il reste des stocks disponibles. L'univers de l'automobile n'est pas le seul concerné, celui de la moto accuse aussi des délais de livraison à rallonge.

Pour la Yamaha Tracer 9 GT, il faut compter environ cinq mois, dans le meilleur des cas.

En fonction de la voiture, les délais sont assez variables (en excluant des modèles spécifiques comme les Ferrari et autres Lamborghini...), mais pour un modèle d'une marque généraliste, il faut compter en moyenne deux à trois mois habituellement entre la prise de commande et la livraison. Mais encore une fois, cela diffère en fonction des produits. Sauf que dans le cas de certaines voitures, comme la nouvelle Fiat 500 électrique par exemple, il faut patienter jusqu'à 10 mois entre la signature du bon de commande et la livraison, soit six mois de plus qu'en temps normal.

Du côté des constructeurs français, les modèles ne sont pas épargnés non plus, comme la Renault Clio par exemple, qui a déjà doublé son délai de livraison en passant de deux mois habituellement à quatre mois. Il faut compter quatre mois pour un Captur (contre trois d'habitude) et jusqu'à déjà six mois pour le nouveau Arkana qui, en plus de ça, est fabriqué en Corée du Sud.

Comme la Renault Clio, la Citroën C4 double son temps d'attente avec un délai de quatre mois aujourd'hui, tandis que chez Peugeot, c'est la même chose, avec quatre mois pour la 208 (+ un mois) et jusqu'à huit mois pour un 5008 contre trois en temps normal. Et que dire de Dacia, qui compte énormément sur le succès de sa nouvelle Sandero, un succès qui semble au rendez-vous, puisqu'il faut désormais neuf mois entre la prise de commande et la livraison.

Jusqu'à dix mois d'attente pour la Fiat 500e.

Chez les constructeurs premium, c'est guère mieux, puisqu'il faudra six mois pour recevoir sa Classe A ou son GLA flambant neuf, contre quatre mois habituellement. Pour un Audi Q3 Sportback, il va falloir être plus que patient, puisqu'en plus des cinq mois d'attente habituels, il faudra ajouter quatre mois supplémentaires en raison de la crise des semi-conducteurs.

Outre la crise des semi-conducteurs, celle du transport maritime, qui ne parvient pas à répondre à la demande mondiale, participe au rallongement des délais de livraison. Pour ne rien arranger aux affaires des constructeurs, selon l'enquête du cabinet allemand Civey, à peine 2 % des personnes considèrent "les délais de plus de six mois acceptables". Un délai devenu quasiment monnaie courante pour toutes les marques, surtout si le client opte pour un modèle avec une couleur peu demandée ou pour certaines options spécifiques.