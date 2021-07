De manière générale, les passionnés d'automobile aiment avoir une réplique en miniature de leur propre voiture. C'est justement dans cet esprit qu'Amalgam, qui réalise parmi les plus beaux et réalistes modèles réduits, s'associe à Ferrari pour que les heureux acheteurs d'une Ferrari puissent avoir une réplique exacte de leur bolide, mais forcément en un peu plus petit.

Amalgam et Ferrari sont partenaires depuis déjà un peu plus de 20 ans, deux décennies pendant lesquelles la plupart des Ferrari ont été reproduites à plus petite échelle. Mais cette fois ci, ce nouveau projet s'adresse directement aux clients Ferrari, non seulement en leur offrant une option pour avoir un modèle réduit dès l'achat de la voiture, mais également en faisant correspondre exactement les caractéristiques du modèle réduit à celles de la vraie voiture. Cela signifie que chaque modèle Ferrari Amalgam commandé lors de l'achat est personnalisé et constitue littéralement une copie exacte de la vraie voiture, jusqu'aux couleurs et aux finitions.

Les modèles d'Amalgam ne sont pas si petits que ça. Dans le plus grand format, à l'échelle 1:8, une Ferrari 812 Superfast mesure près de 60 cm de long. On peut imaginer que de nombreux nouveaux acheteurs de Ferrari seront intéressés par les modèles légèrement plus petits, à l'échelle 1:12, car ils ne sont disponibles que chez les concessionnaires Ferrari, alors que tout le monde peut commander une réplique à l'échelle 1:8.

Actuellement, Amalgam propose des modèles pour la Portofino M, la Roma, la 812 Superfast, la 812 GTS, la SF90 Stradale et la SF90 Spider. Au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles Ferrari, Amalgam étendra sa gamme de modèles réduits. Avec sans doute bientôt la Ferrari 296 GTB aussi, à découvrir en vidéo ci-dessous !

Amalgam ne mentionne pas de prix pour la commande de ses répliques à l'échelle en tant qu'options Ferrari, mais ceux qui connaissent bien le spécialiste savent que de tels objets a un coût. En parcourant le site Web d'Amalgam, on peut voir qu'une F8 Tributo à l'échelle 1:8 est en cours de développement et que son prix est de 11 563 €. En réduisant les dimensions à l'échelle 1:12, on réduit également le coût. On peut ainsi découvrir qu'une Portofino M est aussi en cours de développement au prix de 3012 €.