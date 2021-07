Il y a quelques mois, Lamborghini révélait ses plans qui confirment ce que beaucoup redoutait. Le constructeur au taureau va en effet développer et commercialiser sa première voiture électrique. Celle-ci ne verra pas le jour cette année, ni l'année prochaine d'ailleurs. Elle devrait arriver sur nos routes en 2027-2028, soit après la supercar ou l'hypercar électrique de Ferrari.

Avant d'en arriver là, Lamborghini a d'autres idées en tête comme le lancement de deux modèles équipés d'un V12 atmosphérique. Ne vous attendez surtout pas à voir deux réelles nouveautés en plus des Aventador, Huracan et Urus. En fait, et d'après nos informations, Lamborghini dévoilera deux versions spéciales basées ou dérivées de l'Aventador. C'est d'ailleurs Lamborghini lui-même qui l'a plus ou moins annoncé précédemment : "Des versions qui rendent hommage à l'histoire glorieuse de la marque".

Aujourd'hui, le constructeur de Sant'Agata Bolognese a publié sur ses réseaux sociaux une photo annonçant la révélation de ces deux versions à moteur V12 avec le texte suivant : "It takes time to become timeless. Are you ready? It's almost time for the reveal". (NDLR : Il faut du temps pour devenir intemporel. Etes-vous prêt ? C'est bientôt l'heure de la révélation).

Selon les bruits de couloir, Lamborghini préparerait l'Aventador Jota S (Coupé et Cabriolet), dont la puissance du V12 serait portée à 770 ch. Cette augmentation de la puissance serait accompagnée de quelques modifications tant au niveau du châssis que de la transmission.

Si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, les photographes ont repéré une Lamborghini Aventador camouflée (voir ci-dessous). Il pourrait s'agir de cette "Aventador Jota S", mais en l'absence d'informations officielles, nous ne sommes pas en mesure de confirmer ces rumeurs. Nous en saurons plus ultérieurement, le 7 juillet prochain, date à laquelle Lamborghini fera toute la lumière sur cette affaire.