Lorsqu'il est question d'hypercars de rêve, les noms qui viennent à l'esprit sont toujours les mêmes : Bugatti, Ferrari, Koenigsegg et Pagani, entre autres. Des fabricants qui, année après année, se sont imposés comme le nec plus ultra en termes de performance et de puissance.

Mais ce n'est pas tout : leurs chaînes de production produisent également les voitures les plus chères du monde. Aussi parce que la règle est toujours la même : plus la puissance augmente, plus les prix montent en flèche.

Mais quelles sont les voitures les plus chères du monde ? Pour répondre à cette question, nous avons passé au crible les listes de prix et les configurateurs du monde entier, pour en extraire près de 30 voitures dont le prix de départ est fixé à au moins un million d'euros. Pour ne pas faire trop long, nous nous sommes limités à 20 voitures. Dont beaucoup sont produites dans la Motor Valley, en Italie. Ou en Alsace !

Avant de commencer, nous devons toutefois clarifier quelque chose : les prix indiqués concernent le prix neuf, et non les estimations lors de ventes aux enchères. Vous ne trouverez donc pas la Ferrari 250 GTO, partie il y a quelques années à 54 millions d'euros. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez ci-dessous plus de 100 millions d'euros "répartis" sur 20 voitures. C'est parti !

Pininfarina Battista

2,6 millions d'euros

Première et unique voiture électrique du classement, la Pininfarina Battista fait partie de l'Olympe des hypercars grâce à ses 1900 ch électriques et ses performances époustouflantes. Tout comme le prix : 2,6 millions d'euros.

Mercedes-AMG One

2,7 millions d'euros

La Mercedes-AMG One est annoncée depuis un certain temps déjà. La première annonce officielle remonte à mars 2017, les débuts du premier prototype sont intervenus à la fin de la même année. Puis on a suivi ses essais et ses difficultés mécaniques liées à sa motorisation hybride dérivée de la Formule 1 de Lewis Hamilton : V6 de 1,6 litre, 4 moteurs électriques et (semble-t-il) 1200 ch au total. On ne sait pas encore quand la version finale arrivera, mais pas moins de 2,7 millions d'euros seront nécessaires pour l'obtenir.

Aston Martin Valkyrie

2,8 millions d'euros

L'Aston Martin Valkyrie est en route, mais elle a déjà été mise en vente au prix (supposé) de 2,8 millions d'euros. Il n'y a encore rien d'officiel et il pourrait donc grimper. Mais, outre le prix, ce sont les données techniques qui impressionnent : son V12 de 6,5 litres de Cosworth développe 1014 ch et 900 Nm de couple et, grâce à un moteur électrique de Rimac, atteint un total de 1176 ch. Seules 150 voitures seront produites, avec 25 unités AMR Pro en plus.

Lamborghini Sian

2,9 millions d'euros

La Lamborghini Sian représente, à bien des égards, un pont entre le passé et l'avenir de la Maison du Taureau. D'un côté, il y a le légendaire V12 atmosphérique, de l'autre, il y a les supercondensateurs qui en font la première Lamborghini électrifiée de l'histoire. Le résultat est une hypercar de 819 ch, 720 Nm de couple et qui passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,8 secondes, avec une vitesse de pointe de 350 km/h. Seuls 63 exemplaires seront construits, pour un prix de 2,9 millions d'euros.

Aston Martin Victor

3 millions d'euros

L'Aston Martin Victor est le projet le plus exclusif jamais réalisé par la société britannique, suffisamment pour faire passer la One-77 (dont elle partage le châssis) pour une voiture de tous les jours. Avec des éléments dérivés d'autres super Aston comme la Vulcan, elle allie un style rétro à des performances époustouflantes : 848 ch et 883 Nm de couple et un prix de près de 3 millions d'euros.

Bugatti Bolide

3 millions d'euros

La marque Bugatti pourrait-elle manquer à cette liste ? Bien sûr que non et on commence par la Bolide, hypercar strictement endothermique avec sa majesté W16 pour la mouvoir, portée pour l'occasion à 1.850 ch et autant de Nm de couple. Nous l'avons vue (et entendue) en direct au salon de l'automobile de Milan Monza, où elle a fait sa première apparition officielle. Un seul exemplaire a été assemblé - et il restera unique - et il a été vendu pour environ 3 millions d'euros.

Bugatti Chiron Pur Sport

3 millions d'euros

Plus on s'approche du sommet, plus le nombre de Bugatti figurant sur la liste des voitures les plus chères du monde augmente. C'est maintenant au tour de la Bugatti Chiron Pur Sport, une édition spéciale de l'hypercar française à 3 millions d'euros, qui accorde une grande attention à l'aérodynamisme et à la réduction du poids. Rien d'extrême, mais juste assez pour être encore plus efficace et tirer encore mieux parti des 1500 ch du W16 quadri turbo.

W Motors Lykan Hypersport

3,4 millions d'euros

Plus célèbre pour la course folle dont elle est la vedette dans Fast & Furious 7 que pour sa beauté, la Lykan Hypersport entre dans le classement grâce aux 3,4 millions d'euros requis à l'époque (2013) pour le l'offrir. Ce n'est pas seulement du aux performances (6 cylindres biturbo de 3,7 litres produisant 780 ch et 960 Nm de couple), mais aussi aux feux à DEL en titane abritant 420 diamants de 15 carats et à un affichage holographique dans la console centrale.

Lamborghini Veneno

3,66 millions d'euros

Si elle se base en réalité sur l'Aventador, la Lamborghini Veneno a un look très différent du vaisseau amiral de Sant'Agata. Les lignes de la voiture sont extrêmement tendues et le V12 à aspiration naturelle a été porté à 750 ch, avec des performances exceptionnelles et 3,66 millions d'euros pour chacun des 3 exemplaires produits.

Pagani Huayra Roadster BC

3,76 millions d'euros

Une autre Pagani Huayra, cette fois en version BC Roadster. Dédié à Benny Caiola, un ami d'Horacio Pagani décédé il y a quelque temps, ce modèle a été produit à seulement 40 exemplaires avec un prix de base fixé à 3,76 millions d'euros. Une somme astronomique pour une voiture tout aussi incroyable : un poids de 1250 kg seulement, et un V12 de 802 ch et 1050 Nm de couple.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

3,9 millions d'euros

Chaque fois que nous nous demandons quelle est la voiture de série la plus rapide du monde, nous entamons des discussions sans fin : d'un côté, il y a la SSC Tuatara, avec ses 455,3 km/h vérifiés en un double passage, de l'autre, il y a la Bugatti Chiron Super Sport 300+, capable d'atteindre 490,484 km/h mais en un seul tour. En tout cas, le super bolide français est cher, très cher : 3,9 millions d'euros.

Koenigsegg CCXR Trevita

4,3 millions d'euros

Environ 4,3 millions d'euros, c'est le prix de chacune des 2 Koenigsegg CCXR Trevita construites. Une supercar qui affiche plus de 1000 chevaux, et qui présente sur sa carrosserie ouverte une technique baptisée "Koenigsegg Proprietary Diamond Weave". Oui, des diamants, associés à de la fibre de carbone pour créer une carrosserie très légère et brillante.

Pagani Imola

5 millions d'euros

La Pagani Huayra mise au régime et dédiée à la piste (même si elle peut rouler sur route) avec un aérodynamisme fortement modifié. Voici la Pagani Imola, d'un poids de 1246 kg, et le moteur V12 6.0 biturbo des Huayra et Huayra BC, porté à 827 ch et 1100 Nm.

Bugatti Divo

5 millions d'euros

Une autre Bugatti, une autre Chiron, qui se présente cette fois sous les traits beaucoup plus tendus de la Bugatti Divo, une version davantage prête pour la piste (mais pas aussi extrême que la Bolide) de l'hypercar française. Réduite d'environ 34 kg par rapport à la Chiron, elle bénéficie d'un aérodynamisme plus raffiné, tandis que le W16 de 1500 ch reste en place. Le prix ? 5 millions d'euros, mais si vous voulez, vous pouvez dépenser 1 million de plus pour obtenir la peinture spéciale.

Mercedes-Maybach Exelero

8 millions d'euros

Super chère et super rare : la Mercedes-Maybach Exelero est en réalité une pièce unique commandée par Fulda (filiale allemande de Goodyear) pour tester de nouveaux pneus. Animée par le V12 biturbo de 690 ch et 1 020 Nm, elle a ensuite été achetée par le rappeur Birdman pour 8 millions d'euros.

Bugatti Centodieci

8 millions d'euros

Avant Volkswagen et les différentes Veyron et Chiron, il y avait la Bugatti EB110, le rêve de Romano Artioli devenu réalité à Campogalliano. C'est là qu'a été présentée il y a 2 ans la Bugatti Centodieci, un hommage à la supercar des années 90 et produite en 10 exemplaires, tous déjà vendus pour 8 millions d'euros.

Bugatti La Voiture Noire

11 millions d'euros

Nous ne savons toujours pas qui est son propriétaire, mais nous savons qu'il a dû débourser la belle somme de 11 millions d'euros (hors taxes) pour mettre dans son garage la Bugatti La Voiture Noire, un modèle unique dont le style rappelle les lignes de la légendaire Type 57 SC Atlantic des années 30.

Rolls-Royce Sweptail

13 millions d'euros

Si vous êtes millionnaire, vous avez une passion démesurée pour les voitures classiques, mais vous ne voulez pas renoncer au confort des derniers modèles. Comment faites-vous ? Aucun problème, il suffit d'appeler Rolls-Royce et de demander le service des commandes spéciales. C'est ce qu'a fait un milliardaire anonyme qui, en échange de 13 millions d'euros, a mis dans son garage la Rolls-Royce Sweptail, inspirées des Rolls du passé avec cette poupe si particulière.

Pagani Zonda HP Barchetta

20 millions d'euros

Le mythe Pagani est né avec la Zonda et elle a l'honneur de représenter la voiture la plus chère construite à San Cesario sul Panaro avec cette HP Barchetta. Modèle créé pour célébrer le 60e anniversaire d'Horacio, la Zonda HP Barchetta n'a pas de toit et conserve le V12 AMG, un moteur atmosphérique de 7,3 litres développant environ 800 CV.

Rolls-Royce Boat Tail

23 millions d'euros

Lorsqu'il s'agit de personnalisation extrême, Rolls-Royce n'a pas grand-chose à apprendre des autres constructeurs et elle l'a démontré - une fois de plus - avec la Rolls-Royce Boat Tail, une pièce unique personnalisée de fond en comble selon les souhaits de son mystérieux propriétaire (Jay-Z et Beyonce ?). Par exemple, dans le coffre, il y a un compartiment réfrigéré pour le champagne et un parapluie spécial. Le prix n'a jamais été annoncé, mais les personnes bien informées parlent de 23 millions d'euros.