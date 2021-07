Nous sommes à quelques jours de la présentation complète par BMW de la prochaine génération de la Série 2 Coupé. Elle devrait faire ses débuts au Festival of Speed de Goodwood, qui débute cette semaine, du 8 au 11 juillet.

Mais avant cela, BMW a décidé de faire du teasing sur le nouveau modèle. Le constructeur automobile a posté une photo sur Facebook montrant la moitié avant de la voiture, habilement cachée dans l'obscurité, à peine éclairée par une lumière violette.

Le teaser ne révèle pas grand-chose de la voiture, mais en ajustant la luminosité de l'image (dans la galerie ci-dessous), on peut voir un badge M sur l'aile avant. Cela indique probablement que le modèle que nous voyons est la variante M Performance, dont une partie a fuité en ligne plus tôt cette année. L'angle du teaser ne montre pas le pare-chocs avant agressif qui est attendu sur la version sportive. C'est tout l'art du teasing, montrer sans rien montrer !

Galerie: BMW Série 2 Coupé Teaser

2 Photos

Alors que la Série 2 Coupé sera à propulsion, le modèle M Performance aura les quatre roues motrices, bien qu'il ait une configuration à propulsion arrière. Sous le capot se trouvera le moteur six cylindres en ligne de la marque, dont la puissance a été confirmée à 374 chevaux (275 kilowatts). Les Série 2 non-M Performance recevront le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres de BMW.

L'une des caractéristiques de la voiture que BMW attend de révéler est son design. Des véhicules d'essai camouflés ont montré que le modèle conservera une calandre plus petite, évitant ainsi les controverses liées à la calandre plus grande que l'on trouve sur les dernières Série 4 ou M3. Des photos espions de véhicules d'essai ont révélé que la deux portes conservera un look familier qui ne s'éloigne pas trop du style de la voiture actuelle.

BMW révèle officiellement le coupé Série 2 nouvelle génération ce mercredi 7 juillet. Elle arrivera très certainement sur les routes. On s'attend également à ce que BMW propose à nouveau la M2, mais pour ça, il faudra sans doute attendre 2023.