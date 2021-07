Ces derniers mois, ce sont surtout les futures BMW Série 3 et Série 7, mais également Série 2, qui ont été surprises encore camouflées. Mais l'heure est venue de découvrir une autre berline qui est sur le point de se renouveler : la Série 5.

Épiée pour la première fois, la Série 5 de génération G60 a été surprise avec ce qui ressemble à sa carrosserie de production, mais fortement camouflée, et sans les phares et feux arrière définitifs.

À l'instar de la stratégie adoptée par BMW pour la Série 7, la nouvelle Série 5 sera proposée en versions hybride rechargeable et électrique, tout en conservant une carrosserie presque similaire à celle du modèle à motorisation thermique. Pour la version électrique, nous devrons attendre jusqu'en 2025, lorsque la Neue Klasse reviendra en tant que plateforme de voiture électrique sur mesure. D'ici là, BMW lancera des voitures électriques construites sur des plateformes principalement destinées aux voitures à moteur à combustion interne.

Galerie: Première photos de la future BMW Série 5

31 Photos

Nos espions sont tombés sur des versions PHEV et 100 % électriques de la prochaine Série 5, comme l'indiquent les autocollants apposés sur les portes avant et le pare-chocs arrière. Le prototype à moteur thermique avait un capuchon sur l'aile avant côté conducteur pour dissimuler le port de charge, tandis que sous le pare-chocs arrière, on peut remarquer le double échappement.

Les deux prototypes présentent le nouveau design des poignées de porte, similaire à celui de la i4, pour un meilleur aérodynamisme, les poignées restant affleurantes plutôt que de dépasser de la carrosserie. Il est intéressant de noter que les prototypes portent des couches supplémentaires de camouflage sur certaines zones, mais d'après ce que l'on voit, la nouvelle Série 5 n'aura pas le design de calandre des M3, Série 4, M4 et i4. Les deux haricots semblent assez larges, mais ils ne s'étendent pas jusqu'en bas.

À l'avant, le "nez" semble être plus bas que celui du modèle actuel afin de donner à la Série 5 une allure plus anguleuse sans les étranges phares divisés de la prochaine Série 7, du X7 facelift et du X8 / XM. On peut également apercevoir un subtil spoiler intégré au couvercle du coffre, tandis que le tableau de bord semble être entièrement camouflé.

Voilà sans doute un signe que l'habitacle va être complètement remanié, peut-être en adoptant la configuration à double écran avec un écran de 12,3 pouces pour le conducteur et un écran d'infodivertissement de 14,9 pouces, comme on le voit sur les modèles électriques iX et i4 fonctionnant avec iDrive 8.

Comme il s'agit de notre tout premier aperçu de la nouvelle Série 5, une révélation officielle n'aura pas lieu dans un avenir proche. Elle pourrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2022 sous la forme d'une berline, tandis que le break, plus pratique, arriverait peu après. Il est peu probable que l'étrange Série 6 Gran Turismo (oui, elle existe toujours) revienne pour une nouvelle génération.