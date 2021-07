Bien plus qu'une évolution, c'est une révolution que nous présente ici BMW avec sa nouvelle BMW Série 2. Révolution stylistique au moins avec un design inédit et qui se distingue du reste de la gamme. Mais rassurez-vous, la Série 2 reste fidèle à sa configuration de coupé sportif. Elle en exacerbe même les traits, avec plus de musculature.

Celle qui fera sa première apparition publique à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood se présente dans son intégralité. On vous la présente !

Plus grande et plus équilibrée

Le design de la nouvelle Série 2 conserve les proportions visuelles de la première génération apparue en 2014. La ligne est toujours celle d'un coupé avec un long capot qui s'oppose à un arrière court. Tout comme son prédécesseur, cette BMW conserve également un équilibre de poids pratiquement parfait, presque 50:50 sur les deux essieux.

Les dimensions, en revanche, sont différentes : la nouvelle Série 2 est plus longue de 10,5 cm, plus large de 6,4 cm et plus basse de 2,8 cm. C'est pas rien ! L'empattement a augmenté de 5,1 mm, tandis que dans la version M240i plus extrême, les voies ont augmenté de 6,3 cm à l'avant et de 3,1 mm à l'arrière.

L'évolution de la Série 2 est également soulignée par un style plus musclé et aérodynamique. L'avant a des formes très anguleuses et contraste avec un style épuré général. Le coupé se chausse de jantes en alliage de 17 ou 18 pouces. L'arrière, quant à lui, exhibe la double sortie d'échappement carrée et un spoiler accentué.

Confort et technologie

L'habitacle conserve le style de la nouvelle génération de BMW. Le tableau de bord abrite le système d'infodivertissement BMW Live Cockpit Professional de 12,3 pouces avec iDrive 7, tandis que face au conducteur se dresse le combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces et, pour la première fois, l'affichage tête haute.

Le système d'infodivertissement (qui peut être mis à jour à distance) peut être contrôlé de manière tactile ou par la molette sur le tunnel central. Il existe de nombreuses fonctions allant de la navigation avec BMW Maps à l'intégration avec Apple CarPlay, Android Auto et Amazon Alexa.

L'espace à bord a augmenté et les sièges sont placés plus bas que dans le modèle précédent. La sellerie reste de haute qualité avec un volant et des sièges en cuir et les éternels réglages électriques.

La Série 2 est également plus accueillante pour les passagers et les bagages. Ceux qui se trouvent à l'arrière peuvent désormais bénéficier d'une climatisation à trois zones ce qui est plutôt rare dans un coupé, et d'une surface vitrée supérieure de 20 % à celle du modèle précédent.

Le seuil de chargement a été abaissé de 35 mm et les sièges arrière peuvent être rabattus en mode 40:20:40. Le coffre, quant à lui, s'est agrandi de 20 litres pour atteindre un total de 390 litres.

Côté aides à la conduite, l'équipement de série comprend l'avertisseur de collision, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le maintien dans la voie et le régulateur de vitesse avec fonction de freinage. L'équipement du pack Driving Assistant ajoute l'alerte de collision pour sortir des places de stationnement en marche arrière, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go, l'assistant de recul et le système de caméra 3D à 360°.

En outre, la Série 2 peut également intégrer le BMW Drive Recorder, grâce auquel les caméras deviennent presque des "Dash Cams" et enregistrent ce qui se passe pendant la conduite.

De 184 à 374 chevaux

La gamme se compose de deux versions à essence et d'une version diesel. Les voici dans l'ordre de puissance :

BMW 220d Coupé BMW 220i Coupé BMW M240i xDrive Coupé Moteur / Cylindrée 4 cyl, 1995 cm3 + hybridation légère 48V 4 cyl, 1998 cm3 6 cyl, 2998 cm3 Puissance 190 ch à 4000 tr/min 184 ch de 5000 à 6500 tr/min 374 ch de 5500 à 6500 tr/min Couple 400 Nm de 1750 à 2500 tr/min 300 Nm de 1350 à 4000 tr/min 500 Nm entre 1900 et 5000 tr/min Transmission Steptronic 8 rapports / Propulsion Steptronic 8 rapports / Propulsion Steptronic Sport 8 rapports / 4 roues motrices 0 à 100 km/h 6,9 secondes 7,5 secondes 4,3 secondes Vitesse maxi 237 km/h 236 km/h 250 km/h Consommation 5,1 - 4,7 l/100 km 6,8 - 6,3 l/100 km 8,8 - 8,1 l/100 km Émissions de CO2 132 - 122 g/km 155 - 144 g/km 200 - 185 g/km

Une troisième variante à essence arrivera également à l'été 2022, à savoir la 230i de 245 ch.

Comme vous pouvez le deviner, la M240i est la variante la plus sportive de toutes, avec des performances qui égalent déjà celles de la M2 de la génération précédente (4,3 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 250 km/h).

Tous les moteurs sont couplés à la transmission automatique Steptronic à 8 rapports. La M240i opte de série pour la Steptronic Sport à 8 rapports avec palettes au volant, le Launch control et un contrôle de traction optimisé.

Le châssis est fortement orienté vers la conduite sportive et présente certaines solutions partagées avec la Série 4. Les versions les plus complètes sont dotées d'une suspension et d'un système de freinage M Sport, de modes de conduite Adaptive M et d'un différentiel arrière Active M. Les variantes haut de gamme sont également équipées de jantes en alliage léger de 19 pouces et de pneus hautes performances.

Prix de la BMW Série 2

L'arrivée de la nouvelle Série 2 est attendue entre la fin 2021 et le printemps 2022. Et voici les prix de la BMW Série 2 :

Série 2 Coupé M Sport M240i xDrive 220i 41 800 € 46 800 € M240i xDrive - - 59 900 € 220d 44 700 € 49 700 €

Et puis il faudra sans doute attendre début 2023 pour voir débarquer la M2 !