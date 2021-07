Une Mini avec un V8, la nouvelle BMW Série 2 Coupé, l'Aston Martin Valkyrie en pleine action... Le monde de l'automobile a rendez-vous depuis le 8 juillet, et jusqu'à ce dimanche 11 juillet 2021 au Festival of Speed de Goodwood.

Qu'il s'agisse de voitures anciennes, de route ou de sport, ou des dernières créations des constructeurs, qui font parfois leur première apparition en public, l'événement est incontournable. Et on est d'autant plus content de le retrouver que l'an dernier, il avait été annulé, pour des raisons que personne n'ignore.

Alors justement, pour célébrer ce retour en grande pompe du Festival of Speed de Goodwood, et vous donner la possibilité de le suivre comme si vous y étiez, nous vous proposons de le regarder en direct en haut de cette page ! Et pour ceux qui n'auraient pas prévus de passer 12h à suivre l'événement sur notre vidéo livestream, voici le programme de la journée ci-dessous pour venir, ou revenir, aux heures des plateaux qui vous intéressent le plus !

Dimanche

7:00 - Ouvertures des portes

8:30 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

9:10 - Plateau 1 - Mercedes, Avant-guerre, Alfa, Early Endurance et Indy

9:30 - Goodwood Action Sports Show

9:50 - Plateau 2 - Drift, NASCAR, Touring Cars et Rally

10:35 - Plateau 4 - BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

11:00 - Roger Penske Moment in Assembly Area

11:25 - Plateau 3 - Ickx, Penske, etretti et Bikes

11:30 - Goodwood Action Sports Show

11:50 - Air Display - Red Arrows (25 mins)

12:05 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières

12:40 - Lotus Moment - Front of Goodwood House

13:00 - Plateau 5 - Sports Racers, Macaluso et Prodrive

13:35 - Plateau 3 - Ickx, Penske, Andretti et Bikes

14:10 - Driftkhana

14:30 - Goodwood Action Sports Show

15:10 - Plateau 4 - Aston Moment, BRM, Gret Prix Greats, Senna et Tyrrell

15:45 - Air Display - Blades (15mins)

16:05 - Course de côte

16:30 - Goodwood Action Sports Show

17:10 - Plateau 1 - Mercedes, Pre-War, Alfa, Early Endurance et Indy

17:40 - Plateau 2 - NASCAR, Touring Cars et Rally

18:15 - Plateau 6 - Supercars, Road Bikes et avant-premières