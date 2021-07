À l'heure où les Ferrari les plus puissantes perdent en cylindrée et les Lotus deviennent 100 % électriques, Lamborghini, qui devra sans doute passer aussi par là à un moment ou un autre, continue de croire en ce qui a fait son succès en grande partie. En effet, comme l'a confirmé Stephan Winkelmann, le patron de Lamborghini, lors d'une interview accordée à Autoblog, le modèle qui succèdera à l'Aventador aura aussi le droit à son V12.

Et nous parlons bien de son propre V12, car il sera totalement nouveau par rapport à celui de l'Aventador. Et développer un nouveau douze cylindres par les temps qui courent, c'est plutôt osé, même quand on s'appelle Lamborghini.

La Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.

"Le prochain V12 sera le troisième nouveau V12 de l'histoire de l'entreprise, ce qui rend notre tâche compliquée", explique Stephan Winkelmann. "La technologie est différente, c'est un moteur complètement nouveau, équipé d'une nouvelle transmission, d'une nouvelle batterie, tout est complètement nouveau. Il ne restera rien de la Lamborghini Sián ou de l'Aventador dans le prochain modèle".

D'après les premières rumeurs, la remplaçante de l'Aventador sera commercialisée dès l'année prochaine et sa présentation pourrait intervenir d'ici la fin de l'année. Elle devrait embarquer un V12 atmosphérique jumelé à un sytème d'hybridation, sans que nous en sachions davantage pour le moment. Reste à savoir s'il s'agira d'une version hybride rechargeable, d'une simple micro-hybridation ou bien d'un tout autre système.

Pour rappel, la Lamborghini Aventador embarque depuis 2011 son bloc V12 6,5 litres (nom de code L539) développant jusqu'à 780 chevaux et 720 Nm sur la dernière version du modèle, l'Ultimae LP780-4 récemment dévoilée. Dans cette dernière déclinaison, l'Aventador est capable d'atteindre la vitesse de 355 km/h et d'abattre le 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes. Pas mal pour une voiture âgée de dix ans. Lamborghini a annoncé qu'il y aura 350 exemplaires de l'Aventador LP780-4 Ultimae dans sa version coupé et 250 versions roadster.