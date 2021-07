Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond sont très occupés depuis quelques temps, même en dehors de The Grand Tour. Le programme Clarkson's Farm sur la vie de Clarkson dans sa ferme de 400 hectares a reçu d'excellentes critiques - une deuxième saison a été confirmée, tandis que Hammond a signé un accord avec Discovery pour une nouvelle émission dans laquelle il aidera à gérer un atelier de restauration de voitures.

Quant à James May, pour ne pas être en reste, il fait des vidéos sur Internet, et a remplacé sa vieille Toyota Mirai par la nouvelle. Cependant, même pendant le confinement, le trio a continué à filmer le prochain épisode de The Grand Tour.

Et les trois comparses reviennent en Écosse, un pays qu'ils ont visité lors de la première saison de l'émission. Mais cette fois, ils ne seront pas enfermés dans une tente. Et comme à leur habitude, les ennuis arrivent. Les détails sur le prochain épisode sont rares pour l'instant. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est un teaser sur le nouveau compte TikTok de la série, qui montre Clarkson et May en train de faire leurs pitreries habituelles en voiture.

Le teaser montre les deux hommes essayant de traverser un plan d'eau sur un pont flottant, mais May, au volant d'une Cadillac Coupe DeVille de quatrième génération, reste coincé. Clarkson, derrière lui sur le pont dans une Lincoln Continental Mark V bleu vif de la fin des années 1970, dit qu'il a l'une de ses idées brillantes caractéristiques et commence à accélérer vers May. Le teaser se termine avant que nous ne voyions le résultat. Nous imaginons Hammond en train de regarder depuis les coulisses dans une Chrysler Imperial LeBaron Crown Coupe.

Le teaser ne dit pas quand le prochain épisode, joliment nommé The Grand Tour : Lochdown (jeu de mot entre Loch, le lac, et le mot anglais pour le confinement, lockdown), sera diffusé sur le service de streaming Amazon Prime. Si Amazon fait comme il l'a fait pour les épisodes précédents, nous devrions voir une bande-annonce dans les prochains jours. La série pourrait être diffusée en streaming dans quelques semaines. C'est toujours un plaisir de revoir les trois compères réunis, en train de se taper sur les nerfs et de piloter de grands yachts terrestres américains en Écosse.