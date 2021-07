La McLaren F1 est considérée par beaucoup comme la plus grande supercar des années 1990. Produite entre 1992 et 1998, cette voiture de sport à moteur V12 n'a été produite qu'à 106 unités. Inutile de dire qu'il est très, très difficile d'acheter l'un des exemplaires existants aujourd'hui.

Et même si vous en trouvez une à vendre, le prix pourra être dissuasif - jusqu'à 15 millions de dollars, comme l'a montré une récente vente aux enchères. Mais voilà qu'une chance incroyable s'offre aux amoureux de la McLaren F1 qui rêvent de s'offrir le bolide pour bien moins cher !

Vous avez probablement deviné que la voiture que vous voyez dans la galerie ci-dessous n'est pas une véritable McLaren F1, mais une réplique. Elle est basée sur une Porsche Boxster. Et, franchement, il faut avouer que c'est réussi. Bien sûr, il y a un certain nombre de petites imperfections çà et là, mais rien qui ne ruine l'aspect général de la F1.

Galerie: McLaren F1, réplique à vendre

8 Photos

D'après les détails de la vente aux enchères, le véhicule est entièrement fonctionnel et peut être conduit. Il est intéressant de noter qu'il est équipé d'une partie avant relevée hydrauliquement pour faciliter le franchissement des dos d'âne - une caractéristique intéressante compte tenu de la garde au sol de la réplique. Le vendeur explique également que toute la technologie utilisée sous la carrosserie provient de Porsche, ce qui inclut le moteur, la suspension, les freins, l'intérieur, etc.

En ce qui concerne l'intérieur, il est important de noter que la réplique conserve la position centrale du siège conducteur de la voiture originale, avec deux sièges derrière. Compte tenu de la nature de la voiture, le vendeur explique que seuls des essais en tant que passager sont possibles et, manifestement, cela a suffi pour que quelqu'un casse sa tirelire.

La vente aux enchères de cette réplique s'est achevée hier avec un acheteur qui a payé 51 000 £ pour la voiture, soit environ 60 000 € au taux de change actuel. Les prix des F1 originales s'envolant de nos jours, cette transaction vous semble-t-elle raisonnable ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.