Ok, fans de Dodge, cet article est pour vous. Nous vous demandons simplement, si vous vous sentez obligés de sauter dans les commentaires pour faire part de votre approbation de cette vidéo impressionnante, de vous abstenir de faire les blagues de mauvais goût sur les moteurs diesel Cummins/Power Stroke que vous aimez tant.

Nous sommes un site web familial et, entre autres choses, nous ne sommes pas tout à fait sûrs que ce vieux Ram fonctionne avec un moteur diesel. On en reparle dans un instant.

Voici ce dont nous sommes sûrs. Ce clip de 30 secondes provient de Williams Lake, en Colombie britannique, située au cœur des Rocheuses canadiennes. Il est partagé sur YouTube par ViralHog, qui décrit simplement l'événement comme étant un pick-up Dodge remorquant un camion forestier chargé depuis une intersection, où il est tombé en panne.

L'incident s'est produit le 10 juillet, et en regardant la vidéo, on peut voir que ce camion forestier était bien chargé. Ses remorques tandem sont pleines à craquer de troncs d'arbres, et une vérification rapide de la réglementation des tracteurs-remorques en Colombie britannique indique que le poids maximal autorisé pour une telle configuration est de 63 500 kilogrammes. Oups.

Quant à la camionnette, il semble s'agir d'un Dodge Ram de troisième génération, datant de la période 2002-2008. À en juger par les rétroviseurs latéraux et la calandre - et par le fait que le conducteur s'est senti de tenter cet exploit - nous supposons qu'il s'agit au moins d'un modèle 2500, voire d'un 3500. Il est équipé d'un pare-chocs avant de seconde monte et de ce qui semble être une petite suspension surélevée avec de gros pneus, mais cela ne fait absolument aucune différence lorsqu'il s'agit de tracter 140 000 livres.

Dès le début de la vidéo, on aperçoit des volutes de fumée blanche. Et une fois que le pick-up roule, on voit encore plus de fumée blanche s'échapper de sous le camion. Une chose que nous ne voyons pas, c'est de la fumée diesel, et avec une telle charge, on s'attendrait à voir au moins un peu de charbon s'échapper, même si le moteur Cummins est de série. Cela suggère la présence d'un V8 Hemi de 5,7 litres sous le capot, développant 350 chevaux (257 kilowatts) et un couple de 375 livres-pieds (508 Newton-mètres).





En ce qui concerne la fumée blanche, nous espérons qu'il s'agit de fumée de pneu provenant de l'arrière, mais l'angle de la vidéo ne permet pas de le dire. Il pourrait également s'agir d'une fumée d'embrayage s'il s'agit d'une boîte manuelle, et vu la façon dont le pick-up se cabre vers la fin de la vidéo, cela pourrait bien être le cas. S'il s'agit bien d'un Dodge Ram à moteur Hemi avec une boîte manuelle, il ne dépasse sa capacité de remorquage nominale que d'environ 132 000 livres (60 000 kilos).

Il faut espérer que le conducteur du semi-remorque en panne a donné un sacré pourboire au propriétaire du Ram pour son effort herculéen. Cet argent pourrait bien être nécessaire pour les réparations à venir !