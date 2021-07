La gagnante de ce concours sera connue le 16 février prochain, mais voici que l'on connaît déjà les 65 voitures pré-sélectionnées pour le prestigieux titre de "Car of the Year 2022". D'ici là, un gros tri sera fait à la mi-novembre, et ainsi de suite jusqu'à l'ouverture de la prochaine édition du Salon de Genève où la gagnante sera désignée.

Et comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous en survolant le listing des voitures sélectionnées, il y a quelques surprises, puisque certains modèles n'ont tout simplement pas encore été présentés. Nous nous demandons même s'ils seront prêts à temps, d'autant plus que l'organisation rappelle que les voitures en lice doivent être en vente dans au moins cinq pays européens avant la fin de l'année.

Ainsi, on s'étonne de voir des modèles comme le Ferrari Purosangue, le premier SUV de la firme de Maranello qui ne devrait pas être présenté avant l'année prochaine, ou encore la Jaguar XJ, un modèle qui aurait dû être la première berline 100 % électrique du constructeur, mais dont le projet a officiellement été abandonné par Jaguar. Parmi les autres modèles que nous ne connaissons pas encore mais qui sont présents dans la liste, il y a le Maserati Grecale, le Jaguar J-Pace, le Volkswagen ID.5, le prochain Volvo XC90 ou encore la Mercedes-AMG SL.

La liste des 65 voitures pré-sélectionnées