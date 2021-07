Ca y est, la cinquième génération du Kia Sportage est mise en vente chez lui, en Corée du Sud. Une raison suffisante pour que le constructeur présente une nouvelle galerie de photos, nettement plus étoffée, de son SUV de taille moyenne.

Présenté au mois de juin, le modèle jumeau du Hyundai Tucson a suscité une certaine controverse avec son design non conventionnel. Mais le moment de vérité arrive maintenant, car les nouvelles photos n'ont pas été prises en studio ni passées par moults filtres. Ce sont de vraies photos de la génération NQ5.

Le véhicule vert olive que l'on voit sur les nouvelles photos est de toute évidence un modèle haut de gamme doté de toutes les options, y compris des jantes de 19 pouces bicolores. Il convient également de mentionner dans ce contexte que nous sommes en présence de la version mondiale du Sportage, qui mesure 4,66 mètres de long pour un empattement de 2,75 mètres. La version européenne, qui sera dévoilée cet automne, aura un empattement un peu plus petit, et perdra également quelques centimètres.

En revanche, physiquement, ce Sportage est très certainement identique à la version que l'on aura en Europe. Cela vaut donc aussi pour la face avant, décriée lors de la présentation des premières images. Le reste du look est plus ou moins conventionnel. Ces nouvelles photos montrent également la différence entre les phares à LED et les bons vieux feux halogènes.

On découvre aussi l'énorme différence à l'intérieur si vous optez pour la finition de base. Les versions supérieures sont équipées de deux écrans de 12,3 pouces. Les niveaux de finition intermédiaires sont dotés d'un écran tactile plus petit, mais la variante de base est équipée d'un minuscule écran LCD qui donne l'impression d'un retour en 1995 du jour au lendemain.

Une autre différence entre les niveaux de finition haut de gamme et un modèle d'entrée de gamme est la zone située sous les bouches d'aération centrales, où la base dispose encore de boutons pour actionner la climatisation manuelle. Cela élimine également l'affichage de la climatisation dont disposent les variantes du Sportage dotées d'une climatisation automatique à deux zones.

Il faut toutefois garder à l'esprit que les photos montrent le Sportage coréen. Il y a de fortes chances pour que tous les marchés ne reçoivent pas cette version de base quelque peu spartiate. Il est en effet difficile d'imaginer que des clients d'un nouveau Sportage opteraient pour un affichage central à l'ancienne et une climatisation manuelle dans un tout nouveau crossover. D'un autre côté, certaines personnes soucieuses de leur budget seraient certainement satisfaites d'une variante d'entrée de gamme extrêmement abordable. On verra bien !