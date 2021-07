Les caravanes Airstream sont aussi intemporelles qu'elles sont pratiques, confortables et belles. Mais si une Airstream "normale" se pose généralement sur des terrains de camping, ce modèle 34 Limited Excella de 1992 a eu une vie un peu plus spéciale.

Elle a voyagé sur divers plateaux de tournage dans tous les États-Unis et a littéralement servi de maison de vacances à l'acteur oscarisé Tom Hanks. Et elle est désormais à vendre !

La remorque sera mise aux enchères par Bonhams lors de la vente aux enchères Quail Lodge à Carmel, en Californie, le 13 août 2021. De l'extérieur, elle ressemble à une Airstream typique, mais vous remarquerez quelques autocollants sur les fenêtres. Ce n'est rare de voir ça chez les voyageurs qui immortalisent les endroits qu'ils ont visités, mais les autocollants sur cette remorque commémorent les différents lieux de tournage de Hanks sur une période de 24 ans. D'après l'annonce de la vente aux enchères, les lieux de tournage vont du film Nuits Blanches à Seattle (Sleepless in Seattle) de 1993 au tournage de The Circle en 2017.

Galerie: La caravane Airstream de Tom Hanks Airstream à vendre

16 Photos

Photo Credit: Bonhams

A l'intérieur, cette magnifique Airstream est un peu plus atypique. Tom Hanks a acheté la caravane en 1993 et a demandé un intérieur personnalisé qui ne comprenait que la cuisine et la salle de bain intégrées. Il voulait en faire une maison confortable lorsqu'il était en déplacement, il l'a donc équipée de ses propres meubles, dont un canapé standard avec des pieds amovibles pour qu'il puisse passer par la porte.

Un lit plus modeste est placé à l'arrière ; l'avant sert de salon avec une cheminée électrique et le canapé susmentionné. On trouve un petit coin repas avec une table et des chaises en face de la cuisine, et tous les meubles sont inclus dans la vente.

Dans ce cas, le mobilier signifie également une pléthore d'accessoires et de souvenirs particuliers. Les armoires sont remplies de vaisselle et d'équipements de cuisine, dont des machines à expresso. Parmi les accessoires, on trouve une tasse Apollo 13 signée par Hanks et ses co-stars du blockbuster de 1995 : Gary Sinise, Bill Paxton et Kevin Bacon. Hanks a également dédicacé l'armoire située à côté de la porte et le climatiseur, ajoutant ainsi des touches supplémentaires à cette Airstream déjà spéciale.

Photo Credit: Bonhams

La caravane aura donc un nouveau propriétaire le 13 août, car elle n'a pas de prix de réserve, de sorte que lorsqu'elle sera mise aux enchères, elle sera vendue. Bonhams estime que la remorque sera vendue entre 150 000 et 250 000 dollars (~127 180 et 212 000 €). Ce sera le prix à payer, voire plus, pour s'offrir cette caravane qui emporte avec elle un petit bout de l'histoire d'Hollywood et de l'un de ses acteurs fétiches !