Les temps sont durs pour ceux qui roulent encore en voiture sans porter de ceinture de sécurité ou en ayant un téléphone dans la main. L'État australien du Queensland, le premier au monde, a désormais activé le contrôle de ce type d'infraction routière à l'aide d'un système innovant de détection automatique avec des caméras fixes et mobiles qui ne sont pas signalées à l'avance.

Cette initiative fait suite à celle entreprise en 2020 par l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Pendant les trois premiers mois, les contrevenants recevront un simple avis d'infraction à domicile (un rappel), sans amende, mais à partir du 1er novembre 2021, les amendes pleuvront.

Des amendes sont prévues

Les autorités fédérales affirment que les caméras seront actives à tout moment et que lors de la phase d'essai, qui s'est déroulée de juillet à décembre 2020, 4,8 millions de véhicules ont été contrôlés et 15 000 infractions ont été détectées pour utilisation d'un téléphone portable au volant et 2 200 pour non-port de la ceinture de sécurité.

Dans le Queensland, l'amende pour l'utilisation d'un téléphone portable au volant est de 1033 AUD (environ 646 € au taux de change actuel), avec quatre points de permis retirés, et de 413 AUD (258 €) plus trois points de permis pour le non-port de la ceinture de sécurité.

En France, pour les mêmes infractions routières, l'amende est de 135 euros et un retrait de trois points sur le permis de conduire.

Téléphone au volant, un fléau mondial

Le ministre australien des transports, Mark Bailey, a lancé la nouvelle campagne de sécurité routière en déclarant :

"La distraction au volant est un tueur silencieux, comme l'alcool au volant. C'est pourquoi notre message a toujours été clair : Rangez votre téléphone portable. L'utilisation d'un téléphone portable au volant a le même effet négatif qu'un taux d'alcoolémie compris entre 0,07% et 0,10%".

A cela s'ajoute le commentaire d'un porte-parole de l'automobile club de Quensland qui a déclaré :