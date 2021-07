Vous connaissez très certainement Richard Hammond, l'un des trois présentateurs des émissions Top Gear (BBC) et The Grand Tour (Amazon Prime) aux côtés de James May et Jeremy Clarkson. Le pilote de la bande possède, comme ses deux compères, une sacrée collection de voitures et de motos, mais il va proposer aux enchères prochainement une partie de sa collection via la maison d'enchères Silverstone.

Cette vente, qui aura lieu le 1er août prochain, verra ses fonds reversés à The Smallest Cog, une entreprise de restauration de modèles classiques qui sera documentée dans Richard Hammond's Workshop, une nouvelle série documentaire diffusée sur Discovery Plus UK. Cette série devrait être diffusée d'ici la fin de l'année.

Parmi les modèles qui seront proposés à la vente, il y a quelques voitures intéressantes, mais aussi des motos en éditions limitées dont Richard Hammond a fait l'acquisition pour ses 40ème et 50ème anniversaires. Dans le lot, nous retrouvons une très belle Bentley S2 de 1959 dans un état impeccable, une Porsche 911 T de 1969, une Sunbeam Model 2 de 1927, une Lotus Esprit Sport 350 de 1999 (seulement 48 exemplaires produits, celle-ci est la 5ème), une Velocette KSS phase 1 de 1932 ou encore une Moto Guzzi Le Mans phase 1 de 1977.

Cette collection sera proposée à l'enchérisseur le plus offrant, sans prix de réserve, lors de la vente de Silverstone Classic. En septembre prochain, un autre véhicule, à savoir une Ford RS2000 qui vient d'être restaurée, sera également proposé à la vente dans le cadre des enchères du Practical Classics Classic Car & Restoration Show. Cette vente sera organisée par Classic Car Auctions.

Richard Hammond a déclaré : "C'est un peu ironique, je soutiens financièrement ma nouvelle entreprise dédiée à la restauration de véhicules anciens en vendant des véhicules anciens, restaurés, et appartenant à ma propre collection. C’est le cœur lourd qu’ils partent, car ils ont tous une valeur sentimentale, mais ils financeront le développement de ma nouvelle structure et permettront à d'autres modèles d'êtres restaurés".