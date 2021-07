Ça y est, Volkswagen se lance à son tour dans la course aux SUV coupé. Voici donc le premier du genre, le Volkswagen Taigo, version européenne du Nivus sud-américain, qui utilise la plateforme des compacts T-Cross et Polo.

Etonnamment, avec une longueur de 4,26 mètres, il est même plus grand que le T-Roc !

Style compact et sportif du SUV coupé

Le Volkswagen Taigo est un coupé SUV compact du segment B (plateforme MQB A0) avec une longueur de 4,26 mètres, une hauteur de seulement 1,49 mètre et une largeur de 1,75 mètre. Plus bas et plus long que le T-Cross, il se positionne directement face au Renault Arkana, bien que ce dernier soit quand même bien plus grand avec 30 cm de plus.

L'empattement de 2,56 mètres est supérieur de quelques millimètres à celui de la Polo et du T-Cross, ce qui promet une plus grande habitabilité, notamment pour les passagers arrière, tout en conservant un coffre de 432 litres.

Le style est totalement nouveau pour la gamme européenne de SUV Volkswagen, développée par les frères Marco Pavone et José Carlos Pavone pour l'Europe et l'Amérique du Sud. L'élément caractéristique à l'avant est la grande calandre verticale encadrée par des phares à LED de série, qui dans la version Style deviennent des LED matricielles IQ.LIGHT avec une barre transversale éclairée dans la calandre. À l'arrière, il y a une bande lumineuse continue horizontale qui relie les feux.

Les montants arrière inclinés sont particulièrement attrayants, ramenant le toit vers l'arrière et le hayon surmonté d'un grand spoiler. La ligne latérale est caractérisée par de larges passages de roues en plastique foncé et des jantes en alliage de 16 à 18 pouces.

Que de l'essence... pour le moment

Pour l'heure, côté motorisation, Volkswagen ne laisse pas d'autre choix pour son Taigo que des moteurs à essence. Et sans électrification. Pour le moment. On commence par le trois cylindres 1.0 TSI de 95 ch avec transmission manuelle à 5 vitesses qui atteint 183 km/h. Juste au-dessus, le Taigo 1.0 TSI 110 ch avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte DSG à 7 vitesses atteint une vitesse de pointe de 191 km/h.

Au sommet de la gamme Taigo place au quatre cylindres 1,5 TSI 150 ch avec transmission automatique DSG à 7 vitesses, qui peut atteindre 212 km/h.

Comme pour les nouvelles Polo et T-Cross, aucune motorisation diesel n'est proposée, de même que les versions hybrides non prévues au lancement.

Les finitions du Volkswagen Taigo

En termes de niveaux de finition, le Volkswagen Taigo proposera quatre lignes de finition : Taigo, Life, Style et R-Line lors du lancement en France. Reprenant la logique de la Polo récemment restylée, le Taigo offre de série les projecteurs LED et le Digital Cockpit de 8 pouces. Le climatiseur et l'airbag central.

La finition Life du Taigo ajoute notamment un accoudoir central, un volant multifonction en cuir, des jantes de 16 pouces et la projection de lumière à partir des rétroviseurs extérieurs. Un toit ouvrant panoramique et la climatisation automatique Climatronic avec commandes numériques sont également disponibles en option.

Taigo R-Line Taigo R-Line

Pour le haut de gamme, le Volkswagen peut compter sur les finitions Style et évidemment R-Line, aux équipements équivalents. Mais quand la première met l'accent sur l'élégance, la seconde privilégie les touches sportives.

Taigo Style Taigo Style

Les deux finitions se dotent notamment de phares à LED Matrix IQ.LIGHT, des phares antibrouillard à LED, du système d'infodivertissement Ready2Discover de 8,0 pouces, du Digital Cockpit Pro avec écran de 10,25 pouces et du toit panoramique ouvrant et coulissant.

Taigo R-Line pack Black Style Taigo R-Line pack Black Style

Quand le Taigo Style se reconnait à l'extérieur à ses baguettes chromées extérieures et ses jantes de 17 pouces, le Taigo R-Line opte pour des pare-chocs agressifs dans le pur style "R". À noter enfin la présence du pack Black Style du Taigo R-Line qui ajoute des garnitures noires aux rétroviseurs, à la calandre, aux canules d'échappement et aux jantes de 18 pouces.

Le prix du Volkswagen Taigo

Le lancement commercial à travers l'Europe commencera au premier trimestre de 2022. Le prix de base en Allemagne a été annoncé à moins de 20 000 €. On attend maintenant les prix français !