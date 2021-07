Airstream s'est associé à la chaîne de magasins Pottery Barn pour créer une édition spéciale de sa caravane qui combine le meilleur des deux mondes. L'édition spéciale de la caravane Airstream x Pottery Barn est d'ores et déjà proposée à la vente outre-Atlantique au prix de 145 500 $ (123 000 €).

L'édition spéciale Pottery Barn est une caravane Airstream de 28 pieds de long (8,5 mètres) qui ressemble à n'importe quel autre modèle de l'extérieur. Les améliorations se trouvent en effet à l'intérieur, où la déco est assurée par Pottery Barn.

Galerie: Airstream Pottery Barn Special Edition Travel Trailer

25 Photos

Il y a par exemple un canapé personnalisé avec une tablette cachée de style avion dans l'accoudoir. Le design de ce coin salon provient directement de la collection Big Sur de Pottery Barn. Les rideaux sont en lin couleur avoine dans le tissu Emery Curtain de l'entreprise d'ameublement.

La cuisine est équipée d'une table en chêne massif et d'un couvercle d'évier en noyer massif. Il y a également un robinet noir mat et un évier à tablier plat en acier inoxydable.

La salle de bains est assortie, avec notamment un robinet noir mat. Pottery Barn ajoute également un évier rond et des appliques murales. Tout ça dans le plus pur style "rustique chic".

Les acheteurs peuvent choisir entre un lit double et un grand lit avec des rangements personnalisés en dessous. Le lin beige de Pottery Barn recouvre la zone de couchage. Les murs sont habillés de panneaux de bois. Des casiers au-dessus de la tête permettent d'avoir d'autres rangements bien pratiques.

Quand il est temps de s'arrêter et de se détendre, le Pottery Barn inclut un ensemble de vaisselle de 16 pièces, un ensemble table et chaises pliantes, et un paillasson. Il y a aussi une table suspendue qui se fixe à la fenêtre pour ajouter un autre endroit où poser vos assiettes et vos boissons.

Pour ceux qui rêvent d'une Airstream, et qu'un modèle entièrement meublé ne vous fait pas peur, avec de la vaisselle et quelques finitions spéciales, alors cette édition Pottery Barn pourrait être représenter le meilleur des deux monde entre la liberté de voyager en caravane, et de se sentir chez soi avec une présentation exemplaire !