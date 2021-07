Quand on a une belle collection de voitures, on peut avoir besoin d'un bel écrin pour les mettre en valeur. Evidemment, ça prend un peu de place. Et si vous n'avez pas beaucoup de terrain, ça peut poser problème.

D'où ce nouveau concept de garage souterrain conçu par UNISM, une société européenne qui associe architecture et aménagement paysager, semble offrir un espace étonnant pour ranger les voitures sans perturber les pelouses luxuriantes et l'art topiaire de la haute société mondiale.

Grâce à son style minimaliste et à son esthétique industrielle, le concept semble parfait pour James Bond, ou l'un des "vilains", qui souhaite se retirer dans la campagne britannique avec sa flotte de modèles Aston Martin. Le "Subterranean Car Showroom" présente un design en forme de monticule arrondi qui abandonne les arêtes vives pour des lignes fluides dans tout le garage. Même l'escalier menant au garage est arrondi, accentué par des lumières dans les marches. La rampe d'accès au garage s'enroule autour du support, minimisant ainsi la zone d'excavation.

L'un des éléments marquants du garage est le puits de lumière de trois mètres de large qui s'intègre à la forme organique et au design paramétrique de la pièce. Il est placé au sommet de la butte, perçant le sol et entouré de verdure. Dans les maquettes, le puits de lumière donne au garage un aspect cinématographique avec des contrastes doux et un éclairage sombre. UNISM affirme qu'il donne au garage une "lueur crépusculaire" qui "améliore l'expérience du visiteur".

Le garage peut accueillir jusqu'à huit véhicules, avec un tourniquet central qui les aide à se garer correctement. Le design comprend même un système d'extraction des gaz d'échappement intégré qui peut être raccordé au tuyau d'échappement d'une voiture, tandis qu'une porte en verre sépare le repaire souterrain de l'extérieur.

Il ne s'agit pour l'instant que d'un concept, mais qui met l'accent sur l'aménagement paysager et la verdure plutôt que sur un garage de taille gigantesque à côté de votre maison. Le site Web présente plusieurs modules interactifs qui mettent en évidence la façon dont le projet a été conçu. Vous pouvez le consulter en cliquant sur le lien ci-dessous.