Si vous cherchez à posséder une œuvre d'art que vous pouvez conduire sur des pistes tout-terrain difficiles, ce qui est très peu probable mais pourquoi pas, nous avons quand même le camion qu'il vous faut. La prochaine vente aux enchères organisée par RM Sotheby's mettra en vente un camion d'origine militaire personnalisé par l'artiste Nico Sclater, alias Ornamental Conifer.

Ce robuste Steyr-Puch Pinzgauer a été construit pour affronter les terrains les plus difficiles du monde grâce à une ingénierie précise et une construction simple. De 1971 à 2007, Steyr-Puch a construit le Pinzgauer pour des applications de transport militaire sur les théâtres d'opérations les plus difficiles du monde entier.

La puissance provient d'un 4 cylindres en ligne de 2,5 litres refroidi par air qui produit une faible puissance de 90 chevaux. La vitesse maximale du Pinzgauer est d'environ 60 mph, ou 96 km/h, alors ne vous attendez pas à vous rendre rapidement là où vous le souhaitez. Pour garder les choses simples, le Pinzgauer utilise une transmission manuelle à 5 vitesses couplée à une boîte de transfert à 2 vitesses. La véritable magie du Pinzgauer réside dans ses capacités tout-terrain et ses possibilités de personnalisation.

Le Pinzgauer était disponible en modèle 710 à quatre roues ou en modèle 712 à six roues. Quel que soit le nombre de roues, le Pinzgauer utilisait des essieux portiques pour obtenir une meilleure garde au sol sur les terrains difficiles. Les modèles 710 pouvaient facilement être convertis en un modèle 712 à six roues pour les propriétaires recherchant une meilleure traction. Et accessoirement plus de likes sur Instagram. Ce Pinzgauer particulier a commencé sa vie comme un modèle 710 à quatre roues et a été converti en configuration 712DK à six roues.

L'artiste Nico Sclater a pris son Pinzguer et en a fait sa dernière toile en ajoutant des touches artistiques uniques un peu partout. Cette approche intéressante de l'art fonctionnel est la spécialité de Sclater, qui cherche à mettre de l'art sur des toiles inhabituelles, ou en mouvement comme ici.

RM Sotheby's a fixé un prix indicatif de 60 000 à 80 000 dollars (50 500 € à 67 300 €) pour ce Pinzguer spécial. C'est beaucoup d'argent si l'on considère que les Pinzguer 712 typiques se vendent habituellement dans la fourchette des 30 000 $ (25 000 €), mais c'est le prix à payer pour une œuvre d'art. Et pourquoi pas le transformer en véhicule de loisir pour aller camper dans les contrées les plus reculées de la planète ?