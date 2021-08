Esteban Ocon a remporté sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie le week-end dernier, au cours d'une course riche en émotions et en événements. Sebastian Vettel est arrivé deuxième mais a perdu sa place après que la FIA a disqualifié le pilote Aston Martin pour ne pas avoir laissé assez de carburant dans sa voiture.

Ce Grand Prix de F1 aura été riche en rebondissements sur le Hungaroring, mais il semble que l'un des reportages les plus populaires de Sky Sports soit venu d'en dehors du circuit.

Ted Kravitz, journaliste britannique spécialiste de la Formule 1 dans les stands, a publié sur Instagram une nouvelle vidéo détaillant les voitures que certains pilotes de F1 ont louées pour la dernière course en Hongrie. Comme mentionné au début du clip, certains de ces véhicules ne sont pas la propriété des pilotes mais ont été loués auprès de différentes sociétés uniquement pour leur séjour en Europe centrale.

Le duo le plus cher est probablement celui de l'équipe Aston Martin, où Vettel a conduit une DB11, et non une DBS Superleggera comme précisé par le journaliste, et Lance Stroll, un DBX. En effet, ces voitures semblaient avoir été livrées par le constructeur automobile en Hongrie uniquement pour l'occasion, et c'est pourquoi l'animateur et le caméraman n'ont pas montré leurs plaques d'immatriculation.

Autre sélection très intéressante chez Alpine F1. Si Fernando Alonso est arrivé sur le circuit avec un Renault Espace, Esteban Ocon est venu sur le circuit en Alpine A110 Trackside, dont l'animateur souligne que le parebrise est fendu.

Quant aux pilotes Ferrari, évidemment, ils avaient le duo de voitures le plus épique avec deux Ferrari SF90 Stradale, l'une pour Charles Leclerc, l'autre pour Carlos Sainz. Au total, pas moins de 2000 chevaux pour les deux supercars hybrides rechargeables.