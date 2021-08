La Ferrari 812 Superfast la plus extrême au monde est la Competizione, la version spéciale de 830 ch destinée à quelques chanceux. Cependant, si l'on fouille du côté des préparateurs, Ferrari l'une des plus impressionnantes de toutes est la 812 GTS revue et corrigée par Novitec.

Le préparateur allemand a dévoilé un nouveau kit esthétique et mécanique pour la supercar de Maranello. Ainsi, le 812 est encore plus large et plus impressionnante.

Large et aérodynamique

Le kit de carrosserie baptisé N-Largo donne déjà une idée du type de travail effectué par Novitec. Les nouveaux pare-chocs portent la largeur de la voie à 211 cm, une taille véritablement XL et 14 cm plus large que le modèle de base. Les dimensions encore plus imposantes ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi fonctionnelles pour une meilleure aérodynamique.

En effet, la 812 GTS de Novitec a fait l'objet de nombreux tests en soufflerie afin d'améliorer ses performances sur piste et sur route. En outre, sa faible hauteur de 35 mm contribue à faire de la supercar italienne une véritable balle collée à l'asphalte. Toutefois, en cas de bosses ou d'irrégularités, le système hydraulique qui relève le train avant d'environ 40 mm en appuyant sur la commande spécifique dans le cockpit s'avère utile.

La Ferrari dispose également d'un nouveau diffuseur arrière en fibre de carbone. Les embouts d'échappement de 11 cm et les énormes pneus 335/25 ZR 22 à l'arrière et 275/30 ZR 21 à l'avant ne manquent pas.

Quelques propriétaires

Le V12 de 6,5 litres de Ferrari a subi d'importantes améliorations. Il passe de 800 ch d'origine à 840 ch et 751 Nm de couple.

Le nouveau système d'échappement est en Inconel, un alliage léger également utilisé dans les Formule 1, offre un son encore plus agressif. La tonalité de l'échappement de la 812 peut également être réglée depuis le confort du cockpit pour donner une "voix" plus ou moins puissante aux 12 cylindres.

Grâce à ces modifications, la 812 GTS N-Largo atteint 100 km/h depuis l'arrêt en 2,8 secondes et une vitesse de pointe de 345 km/h. Novitec ne produira que 18 kits, mais n'a pas révélé le prix des différentes interventions. Cependant, les couleurs et la sellerie sont largement personnalisables pour construire la 812 GTS de vos rêves.