Alors que de nombreux constructeurs automobiles s'engagent à ne vendre plus que des véhicules électriques d'ici 10 à 15 ans, le point de basculement des véhicules électriques est à portée de main. C'est pourquoi nous vous demandons, à vous, lecteurs de Motor1 et d'InsideEVs, ce que vous pensez de l'avènement de l'ère électrique.

Faites entendre votre voix en répondant à notre enquête sur les véhicules électriques. Répondez aux questions aussi ouvertement et honnêtement que possible. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Nous voulons connaître votre opinion, qui sera partagée avec les constructeurs automobiles et l'ensemble du secteur une fois l'enquête terminée.

Pour vous remercier d'avoir répondu au questionnaire, nous vous enverrons également une copie des conclusions lorsqu'elles seront disponibles, et nous présenterons les résultats lors de la grande conférence Electric Days Digital en septembre.

Tous les résultats sont totalement confidentiels et seront traités et présentés par notre partenaire de recherche DVJ Insights. Les résultats ne seront présentés que sous forme agrégée, et aucun détail permettant de vous identifier ne sera communiqué.

Cliquez ici et suivez les instructions à l'écran pour répondre à l'enquête. Merci !