Parmi les compactes sportives, il ne fait aucun doute que la Golf GTI occupe une place de choix dans le cœur des passionnés. Et lorsque nous parlons de la quatrième génération de la berline sportive, elle a fait un bond en avant en termes de qualité à l'époque. Et elle reste l'une des plus appréciées à ce jour.

Justement pour les fans du modèle, une Golf GTI de la série spéciale du 25ème anniversaire a été vendue aux enchères. En soi, rien d'exceptionnel, si ce n'est son état de conservation : elle n'affichait que 13 kilomètres au compteur.

Selon le site de vente aux enchères Silverstone, cette VW Golf GTI 25e anniversaire 2002 n'a eu qu'un seul propriétaire pendant ces 19 années (oui, cela fait presque deux décennies que la Golf 4 a été lancée). De plus, selon le site, la compacte allemande n'a été conduite que sur 13 kilomètres, ce qui signifie que son propriétaire a sûrement acheté le véhicule pour le laisser simplement au garage - dans l'optique de le revendre plus cher.

Si les Golf 4 en Europe ne sont pas encore très chères ni "collectionnables", cette version 25ème anniversaire n'a été produite qu'à 1800 exemplaires pour être vendue au Royaume-Uni afin de célébrer le 25ème anniversaire du modèle, dont la 1ère génération a été lancée en 1977. À propos, ce modèle avec à peine plus de 10 km au compteur porte le numéro 718.

En ce qui concerne les différences par rapport à la Golf GTI normale, cette série commémorative des 25 ans a des pare-chocs avant et arrière avec des spoilers et des jupes latérales identiques à ceux de la version GTI VR6, pour un look plus agressif. Elle a également une suspension légèrement abaissée, ainsi qu'un embout d'échappement chromé et de belles roues 18 pouces de BBS, qui ont encore les pneus d'origine Michelin Pilot Sport 225/40 - qui doivent certainement être un peu secs avec le temps.

A l'intérieur, l'habitacle conserve sa sobriété à l'exception des sièges Recaro avec doublure rouge dans la partie centrale (le fameux damier ne reviendra que sur la génération suivante) et des moquettes avec des bordures de la même teinte. Le levier de vitesses classique avec pommeau en forme de balle de golf est présent, ainsi que la finition en aluminium brossé de la console centrale, des poignées de porte et des seuils de porte - qui portent également l'inscription GTI. Un volant en cuir (positionné à droite, voiture anglaise oblige) et des surpiqûres rouges parsèment également l'habitacle.

Sous le capot, le moteur était le même que celui des versions communes de la GTI, mais avec des améliorations : le quatre cylindres 1.8 turbo, qui délivre 180 ch (30 ch de plus que la version commune) à 5500 tr/min. La boîte de vitesses est toujours une boîte manuelle à 6 rapports et transmet la puissance avec traction avant. Les chiffres fournis à l'époque indiquaient une accélération d'environ 7,4 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 222 km/h.

Selon le site web, la Golf GTI 25e anniversaire a subi une révision complète chez un concessionnaire Volkswagen, en guise d'inspection "pré-livraison" au nouveau propriétaire chanceux qui l'a achetée aux enchères. Le prix auquel la GTI spéciale a été vendue aux enchères ? Pas moins que 38 250 livres sterling, ce qui correspond 44 870 euros au taux de change actuel. Alors, vous pensez que ça vaut le coup ?