La Ferrari Roma est une très belle réalisation de la firme de Maranello, l'une des dernières supercars en date, avec sous son design tout en courbes et en fluidité, un V8 positionné à l'avant. D'ailleurs, l'ancien designer des F430 et FXX, Franck Stephenson, avait noté la Roma à 9,5 sur 10.

Pour autant, cette Roma surprise en Europe, risque très certainement de perdre des points après sa mésaventure. Dans une vidéo uploadée par SupercarNews sur YouTube, une Ferrari Roma a été immortalisée dans une situation pour le moins délicate. Elle est en effet complètement coincée dans une petite rue d'Italie, particulièrement étroite, comme vous pouvez le voir dans la vidéo intégrée en haut de cette page.

On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais il semblerait que le conducteur de la Ferrari pensait son bolide moins large qu'il ne l'est réellement. Ou du moins moins plus étroit que la rue dans laquelle il s'est engouffré. Une situation un peu douloureuse à regarder (toutes proportions gardées évidemment), mais pour laquelle le conducteur ne peut sans doute s'en vouloir qu'à lui-même.

Contre toute attente, la Roma n'est pas une petite voiture. Elle affiche 1,974 mètre de large et 4,65 mètres de long : elle est donc aussi large qu'une 488 Pista, et environ 5 cm plus longue. Évidemment on ne connaît pas la largeur de cette rue en particulier, mais l'Italie est connue pour ses villes historiques et ses petites rues étroites.

Ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler un épisode de la grande époque de Top Gear, dans lequel Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, respectivement en Lamborghini Aventador, McLaren MP4-12C et Noble M600, ont aussi quelques difficultés à rouler dans la petite ville de Lecce.

La vidéo est trop courte pour en savoir plus, mais il y a de fortes chances que la Roma ici en mauvaise posture soit déjà rayée au niveau de la carrosserie, notamment au niveau des passages de roues. Sauf extrême habileté du conducteur !

On ne sait pas non plus comment s'en est sortie la supercar italienne. d'aucuns disent qu'elle y est encore ! Blague à part, le plus important c'est que le conducteur s'en sorte indemne, ce qui sera le cas. Espérons juste qu'il ait une bonne assurance !