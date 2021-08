Voilà une nouvelle qui va faire trembler la planète supercar, autant qu'elle va faire vibrer le cœur des plus nostalgiques : la Lamborghini Countach est de retour ! Vous avez bien lu, l'info vient en effet directement de chez Lamborghini qui a publié ces dernières heures un premier teaser de la supercar ressuscitée à venir !

La firme de Sant'Agata Bolognese a partagé un cour film d'une vingtaine de secondes sur ses réseaux sociaux qui fait appel à la nostalgie de tous ceux qui avaient un poster de la Countach épinglé sur les murs de leur chambre dans les années 1970 et 1980. Ce n'est malheureusement pas encore dans ce teaser que vous verrez la nouvelle Countach, mais elle se montre au loin, avec ce message : "La nouvelle Lamborghini Countach arrive". Vous nous croyez maintenant ?

Évidemment, tout cela pose des milliers de questions. Mais pour le moment, on ne sait rien d'autre que ce qu'il y a dans ce teaser vidéo, et dans la photo d'une voiture recouverte d'une bâche qui l'accompagne. Un peu de patience, Lamborghini nous attend au tournant avec l'une des plus belles surprises de l'année !

Concept ou voiture de série ?

Pour ce qui est de la photo, qui nous montre quand même dans une certaine mesure les lignes de cette Countach à venir, difficile d'y déceler quoi que ce soit, si ce n'est effectivement qu'avec des images de Countach plein la tête, on arrive presque à voir le design taillé à la serpe du modèle original, dont on rappelle qu'elle a été dessinée par le grand Marcello Gandini.

Pour autant, on peut aussi très bien y voir une Aventador moderne... Et justement, cette Countach ne serait-elle pas une Aventador recarrossée en Countach ? D'ailleurs on ne sait même pas si elle sera un concept ou un modèle de série. Vu la campagne de communication, on penche quand même pour la seconde option.

Hybridation du V12 ?

Au-delà du design, la question se pose de la motorisation de cette Countach. Pour être une digne descendante de la supercar italienne apparue en 1974, il faudra obligatoirement un V12. Oui mais voilà, l'Aventador Ultimae présentée il y a quelques semaines, n'était-elle pas la dernière, "l'ultime" comme son nom l'évoque, représentation de l'espèce ?

Lamborghini l'a bien dit : le V12 atmosphérique fait sa dernière apparition dans l'Aventador Ultimae. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de V12 chez Lambo. Au contraire. Mais épaulé par une aide électrique. Hybride quoi. Comme pour la Sian. Ce qui devrait très probablement être le cas de cette Lamborghini Countach.

Reste maintenant à attendre avec impatience la présentation, sans doute imminente, de cette Lamborghini Countach du 21e siècle. D'ailleurs, en jetant un coup d'œil au calendrier, on peut voir que dans quelques jours, l'automobile d'exception est l'honneur au Concours d'Élégance de Pebble Beach, en Californie. Ne serait-ce pas l'endroit idéal pour présenter cette Countach ?