Après de (très) longs mois d'attente, la DS 9 a enfin intégré la gamme DS depuis quelques temps. Un vaisseau amiral hybride qui a visiblement plu à l'armée et plus précisément à la Marine nationale puisqu'un siège spécial a été créé par l'équipe de DS Automobiles à partir des sièges de la 9. Sauf qu'ici, il servira à piloter un engin autrement plus grand que la berline : le porte-avions Charles De Gaulle !

Un fauteuil pour naviguer sur les mers

Le porte-avions, fleuron de la flotte française, a été équipé d'un siège développé par les maîtres-selliers de DS. Les designers se sont associés à l'équipe du Charles De Gaulle pour créer un poste de commandement inspiré de la DS 9. Réalisé en cuir Nappa Black Basalt avec la fameuse finition "bracelet de montre", le siège reprend certaines des caractéristiques de celui qui équipe la voiture.

Par exemple, même le commandant du porte-avions peut utiliser les fonctions de massage à cinq modes et trois intensités (pattes de chat, ondes, étirement, lombaires et épaules), le chauffage et la ventilation avec le cuir perforé.

Commentaires de DS et du capitaine

Le siège a été installé début 2021 et a déjà été testé lors d'une mission opérationnelle de quatre mois. Sur le dossier figure le blason du Charles De Gaulle R91, la croix de Lorraine s'élevant de l'ancre du navire. Il y a également une plaque en métal gravée du logo DS Automobiles et deux accoudoirs.

Thierry Metroz, directeur du style du fabricant français, commente cette initiative :

"Le porte-avions Charles De Gaulle représente l'extraordinaire savoir-faire de notre industrie. L'installation d'un siège DS sur le navire amiral de la flotte française symbolise la rencontre des mondes de l'excellence française et de la fierté nationale".

De son côté, le capitaine Guillaume Pinget, qui prendra place dans le siège inspiré de celui de la DS 9 :