Les sections sans restriction de vitesse de l'autoroute allemande attirent les amateurs de voitures en quête de vitesse. Et les vidéos de voitures poussées à fond sur la fameuse Autobahn fleurissent sur les internets, qu'il s'agisse de voitures normales, des dernières nouveautés, ou même d'anciennes gloires.

Celle que nous vous présentons aujourd'hui nous vient du Groupe Novitec, le préparateur allemand, qui s'est rendu sur l'autoroute à bord d'une McLaren 765LT afin de la tester pied au plancher.

La McLaren de la vidéo est très certainement un modèle de série. Le titre de la vidéo la qualifie d'"originale", même si Novitec propose des améliorations visuelles et de performances pour ce modèle. Cependant, rien ici permettrait de déceler une préparation préalable.

La 765LT est équipée d'un moteur V8 de 4,0 litres biturbo qui développe 765 chevaux et 800 Nm de couple. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports qui est 15 % plus rapide que celle de la 720S. Selon le constructeur, la 765LT peut atteindre 100 kilomètres à l'heure en 2,8 secondes.

Galerie: 2021 McLaren 765LT: First Drive

59 Photos

Pour ceux qui ne sont jamais monté dans une McLaren, c'est l'occasion de se mettre à la place du conducteur, et de se rêver au volant de cette McLaren. Un circuit serait peut-être plus indiqué pour exploiter tout le potentiel de cette formidable machine, mais l'autoroute permet aussi, comme on peut le voir ici, de lâcher les chevaux.

Si le compteur de vitesse numérique est difficile à lire à certains moment, la McLaren 765LT de la vidéo flirte avec les 300 km/h, un tout petit peu moins. Il faut dire qu'il y a un peu de trafic et que la file de gauche est souvent occupée. Mais pour rappel, la supercar de Woking peut filer jusqu'à 330 km/h !

Il est toujours fascinant de voir une supercar utilisée à son plein potentiel sur une route publique - ce n'est pas un luxe que l'on peut se permettre dans la plupart des pays. Les autres conducteurs quittent poliment la voie de gauche à l'approche de la McLaren, ce qui lui permet de poursuivre sa course à grande vitesse sans trop de retard. Les 765 chevaux de série de la 765LT sont suffisants pour filer sur l'Autobahn à toute allure, mais ceux qui en veulent un peu plus peuvent opter pour les améliorations de Novitec et obtenir 855 chevaux (629 kW) !