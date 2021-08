Depuis que le Mercedes-Benz Classe G est sur le marché, il nous tarde de découvrir la version "au carré". Nous n'avons pas à attendre plus longtemps d'après les photos espion que nos photographes viennent de nous envoyer. Elles ont été capturées en Allemagne, près du Nurburgring, et montrent que le Mercedes-Benz Classe G au carré est en phase d'essai ce qui signifie que Mercedes le présentera d'ici peu.

Ce prototype n'est absolument pas camouflé, Mercedes a simplement collé du ruban adhésif sur les passages de roue et caché son logo au niveau de la calandre. Vous conviendrez que cela est insuffisant pour dissimuler les lignes saillantes de ce gros engin haut perché.

Sous son capot, le Mercedes Classe G2 sera probablement motorisé par le V8 de 4,0 litres de cylindrée. Celui-ci sera logiquement aidé par deux turbos afin de développer une puissance de plus de 400 ch pour 600 Nm de couple. Une version Mercedes-AMG pourrait également arriver dans le commerce, elle conserverait le même moteur mais verrait sa puissance briser la barrière des 500 ch et 850 Nm de couple.

Comme d'habitude, les préparateurs s'intéresseront de très près à ce modèle, à l'image de Brabus, qui est un habitué et qui a offert une préparation complète et folle du précédent Classe G 4x42.

On rappelle que la précédente génération était animée par un V8 bi-turbo de 422 ch et 610 Nm de couple. Il était vendu en France à partir de 221 100 €, la nouvelle génération devrait être au moins aussi démesurée, avec une puissance phénoménale et des prix très élevés.

Aucune date de présentation n'a été évoquée par Mercedes. Ce Classe G de l'extrême devrait toutefois arriver cette année et être commercialisé en fin d'année ou en 2022. Ce monstre de la route pourrait être le dernier de son espèce, Mercedes prévoit d'électrifier à 100% la prochaine génération du Classe G, faisant de ce 4x42 un potentiel et futur collector.