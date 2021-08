Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (ou 2021 si l'on veut être précis) se sont terminés il y a moins d'une semaine. Les États-Unis sont en tête du tableau des médailles avec 39 médailles d'or remportées, suivis par la Chine avec 38 titres olympiques remportés pour un total de 88 athlètes portant des médailles.

Une gloire sportive à laquelle s'ajoute un prix beaucoup moins "glorieux" mais certainement utile : une voiture. Selon le site internet Kuruma News, les champions chinois se verront offrir une Hongqi H9, une berline de luxe de taille moyenne produite et commercialisée en Chine.

Luxe et espace

Le cadeau est plutôt beau si l'on considère qu'il s'agit d'une imposante berline de plus de 5 mètres de long conçue pour concurrencer l'Audi A6, la BMW Série 5 et la Mercedes Classe E. Toutes les versions qui seront données aux athlètes seront équipées du moteur 2.0 turbo essence de 252 ch et 380 Nm de couple (les autres moteurs disponibles sont des V6 de 2,5 et 3 litres), associé à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports, à une traction arrière et à un équipement des plus riches, pour un coût unitaire d'environ 48 000 euros.

De l'extérieur, le Hongqi H9 fait penser (de loin, bien sûr) à une Rolls-Royce à l'avant, avec son imposante calandre chromée (ou à une Aurus Senat !), tandis qu'à l'arrière, il a quelque chose d'une Cadillac, avec ses feux verticaux. (Toutes les photos de la Hongqi H9 en bas de page).

Le style intérieur n'est pas moins soigné avec un cockpit qui - en ce qui concerne le tableau de bord - rappelle le style Mercedes (également dans le graphisme) avec deux écrans pour l'instrumentation et le système d'infodivertissement. A l'arrière, vous pouvez opter pour la configuration 2 places : des sièges individuels séparés par un tunnel central qui intègre également un écran tactile pour gérer certaines fonctions de la voiture.

Si le nom de Hongqi vous dit quelque chose mais que vous ne savez pas de quoi il s'agit, nous allons vous rafraîchir la mémoire : c'est la même marque qui a récemment élu domicile dans la Motor Valley, en Italie, où naîtra la Hongqi S9, une hypercar hybride de 1400 ch conçue par Walter de Silva et prête à faire ses débuts en direct à la Milan Design Week, avant d'être commercialisée en 2023.