Parmi les modèles qui pourraient disparaître l'an prochain aux USA, il y a la Mercedes-AMG GT R. Cependant, et d'après un post Reddit de l'utilisateur bsw1234, ce ne serait pas le seul modèle à l'étoile à nous quitter d'ici les prochains mois.

Selon lui, presque toutes les Mercedes équipées du moteur V8, y compris les AMG, ne seront pas renouvelées aux Etats-Unis dès l'année prochaine. La raison de ces disparitions est liée, mais pas seulement, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale.

Galerie: Mercedes-AMG G 63 (2021)

32 Photos

Les modèles concernés sont : C 63 AMG, GLC 63 AMG, E 63 AMG, GLE 580, GLE 63 AMG, GLS 63 AMG, GLS 600 Maybach, G 550 et G 63 AMG. Seules les S 580 et S 580 Maybach semblent épargnées, selon un document interne et confidentiel.

Un passage du document publié sur Reddit tente de fournir une explication :

MBAG a établi des priorités pour se conformer aux diverses exigences mondiales, externes et internes, ainsi qu'à plusieurs autres facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les défis de la chaîne d'approvisionnement qui ont un impact sur le portefeuille de produits offerts sur le marché américain.

En l'absence d'annonce officielle, nous devons rester sur nos gardes et prendre cette rumeur avec des pincettes. Peut-être que le constructeur allemand cessera de vendre les modèles cités temporairement, avec de les remettre sur le marché. Quant à la nouvelle Mercedes-AMG C 63, nous savons d'ores et déjà qu'elle n'aura pas de V8, mais un quatre cylindres hybride...

Mercedes ne tardera sans doute pas à communiquer afin de confirmer ou d'infirmer cette rumeur. Il est à noter que l'arrêt des ventes des modèles V8 ne concerne que le marché américain, le continent ne semble pas touché.