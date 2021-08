Le voyage en camping-car est de plus en plus populaire, que ce soit pour des vacances occasionnelles en camping ou pour arpenter les routes de France et de Navarre.

Parmi les nouveaux clients, il y a aussi un nombre croissant de personnes qui, au lieu de se tourner vers des marques spécialisées dont les produits sont assez onéreux, préfèrent se la jouer bricoleur en aménageant par eux-mêmes un fourgon. Une nouvelle entreprise de la côte ouest des États-Unis, VanLab, propose des intérieurs préfabriqués qu'il suffit d'assembler.

"Il suffit de pousser un peu..."

"De nombreuses personnes souhaitent faire l'expérience de la "vie en van", mais n'ont pas les moyens ou les capacités de transformer un van", explique Ian Fitzhenry, le directeur de VanLab USA. "Nous voulons permettre à davantage de personnes de travailler de n'importe où en fournissant le premier kit pour fourgon de ce type."

Que comprend exactement ce kit ? Il intègre des éléments pré-usinés en bois, métal et plastique qui composent les armoires, étagères, bancs et tables. Les pièces sont faites de contreplaqué de bouleau baltique prédécoupé, et sont montées sur un plancher en bois. Des instructions guident les acheteurs tout au long du processus d'assemblage, qui, selon VanLab, peut être réalisé par pratiquement tout le monde en un seul week-end.

Avec ou sans outils

Différentes configurations sont disponibles, ce qui permet d'adapter l'installation à différents agencements pour les cuisinières, les éviers, les réfrigérateurs, ou même de renoncer à tout cela pour avoir plus d'espace de rangement.

Un câblage intégré avec interrupteurs, fusibles et autres composants électriques est également proposé. Tous les kits sont préparés pour intégrer des réservoirs d'eau. Les kits pour les petits fourgons peuvent accueillir un lit simple, tandis que ceux des modèles plus grands peuvent accueillir un lit queen-size.

Quels sont les fourgons éligibles ?

Bien entendu, comme tout est prédécoupé, VanLab propose différents kits adaptés à des modèles et variantes spécifiques de fourgons. Pour le moment, il existe des kits pour les petits fourgons comme le Nissan NV200 et le Chevrolet City Express. Pour des modèles plus grands, il y a aussi la version à empattement long du Ford Transit, tandis que l'entreprise travaille également sur un kit pour le Mercedes-Benz Sprinter à empattement court. Des kits pour les fourgons de taille moyenne sont également en cours de développement.

Quant au prix, il varie évidemment en fonction du kit et des caractéristiques souhaitées. Ceux destinés aux petites fourgonnettes commencent à partir de 3999 dollars, soit environ 3400 euros, tandis que le kit destiné au Ford Transit débute à 7995 dollars, soit 6800 euros. Tous les kits peuvent être commandés sur le site web de VanLab et sont expédiés dans la semaine suivant le paiement.