Plus tôt cette année, des clichés de la Ford Fiesta ont montré la Citadine couverte de camouflage, même si cela n'est dû qu'à un rafraîchissement de mi-vie, qui est souvent un léger changement de style. La Fiesta actuelle, qui en est à sa septième génération, a fait ses débuts en 2017, et les derniers clichés montrent la petite Ford laissant tomber une partie importante de son camouflage.

Le camouflage supplémentaire doit être un leurre, car la voiture semble assez similaire à celle qui est en vente aujourd'hui. L'arrière semble complètement exposé à première vue, mais une bande de camouflage couvre les bords des feux arrière. Sinon, l'apparence est inchangée. La partie avant porte encore beaucoup de camouflage. Cependant, nous pouvons voir un nouveau design de pare-chocs sous de nouveaux phares, qui semblent flanquer une calandre redessinée.

Galerie: Photos espion Ford Fiesta - Août 2021

12 Photos

Nous ne nous attendons pas à ce que Ford apporte des changements sous le capot. Le constructeur de Dearborn a récemment ajouté une configuration mild-hybrid à la Fiesta, en associant un système mild-hybrid de 48 volts à son moteur EcoBoost à trois cylindres de 1,0 litre. Ford a également doté la Fiesta d'une boîte automatique à sept rapports. La gamme actuelle de moteurs devrait se poursuivre au moins jusqu'en 2026, date à laquelle Ford affirme que chaque modèle européen sera proposé avec un groupe motopropulseur hybride rechargeable ou entièrement électrique.

La nouvelle Ford Fiesta devrait faire ses débuts au printemps 2022, et la variante plus sportive ST devrait suivre. D'ici là, de nouvelles photos de la petite Fiesta devraient nous parvenir, avec encore et toujours un camouflage pour cacher ses nouveautés mineures. Ford est également sur le point de renouveler la Focus que nos photographes ont déjà aperçue sur la route. Une Ford GT est également en cours de tests, elle serait dotée d'un V8.