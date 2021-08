L'IAA (pour Internationale Automobil-Ausstellung) démarrera pour la première fois à Munich le mois prochain, du 7 au 12 septembre 2021. Il se tenait à Francfort depuis 1952, mais, comme l'industrie automobile, les choses changent. Quelles innovations les constructeurs y présenteront-ils ? Rien n'a encore été vraiment dévoilé, sans compter que certaines marques devraient être aux abonnés absents.

À une époque, l'IAA était, au même titre que le Mondial de Paris, le grand rendez-vous annuel des amateurs d'automobiles. Certaines nouveautés provoquaient de véritables raz-de-marée humains sur les stands, au point même que la police est déjà intervenue à plusieurs reprises pour canaliser les mouvements de foule. Cette époque, elle est aujourd'hui en partie révolue, et c'est pourquoi nous avons voulu nous replonger dedans en vous faisant une petite sélection, purement subjective, des dix nouveautés qui ont marqué, à nos yeux, 70 ans d'IAA.

Nous aurions pu sélectionner la Mercedes-Benz C111 ou encore la W126, la BMW 2002 Turbo, la Lancia Delta, la première BMW Série 8 ou encore l'étonnante Audi A2, mais il y a eu tant de nouveautés qu'il a fallu faire des choix !

En ce qui concerne l'IAA de Munich qui ouvrira ses portes d'ici quelques jours, l'Open Space Mobility au centre-ville est gratuit, le prix d'un billet avec accès au salon commence est à 20 euros pour les adultes et 25 euros pour un week-end. Les stagiaires, les étudiants et les écoliers bénéficient d'un tarif réduit à 10 euros. Un ticket familial pour la journée est aussi disponible et valable pour deux adultes et trois enfants (de 6 à 14 ans). Il faudra débourser 49 euros.

1951 : Mercedes 300

La nouvelle Mercedes 300 est rapidement devenue la star absolue de l'IAA en 1951 : six cylindres, 115 chevaux et une vitesse de pointe de 160 km/h ! La berline est devenue célèbre sous le nom de "Mercedes Adenauer". Pour la plupart des visiteurs qui pouvaient, au mieux, s'offrir une moto, la 300 était en quelque sorte le Graal absolu.

1955 : BMW 507

BMW n'avait pas beaucoup d'argent dans les années 1950, mais la marque a tout de même présenté un modèle intéressant en 1955. La firme à l'hélice a dévoilé la rivale directe de la Mercedes 300 SL : la BMW 507. Elle coûtait autant qu'une maison à l'époque et sa production était extrêmement limitée, à seulement 254 exemplaires en l'occurrence. À titre de comparaison, 3258 Mercedes 300 SL, toutes versions confondues, ont été produites. La 507 est devenue légendaire notamment grâce à Elvis, dont la voiture appartient désormais au musée BMW.

1963 : Mercedes 600

Comme avec la 300 douze ans plus tôt, Mercedes a de nouveau attiré les foules lors de l'IAA de 1963. La puissante 600, équipée d'un V8 de 250 chevaux, a démontré ce qui était techniquement réalisable dans le segment du luxe. La curiosité envers la Mercedes 600 était si importante que le stand Mercedes a dû être protégé par les forces de l'ordre.

1963 : Porsche 901

Toujours sous le nom de 901, Porsche a présenté à l'IAA de 1963 une voiture de sport qui allait entrer dans l'histoire, à savoir la future 911. Sur la photo, on peut encore la voir sous la forme de la 901 au Salon de Genève au printemps 1964. Ce n'est que peu de temps après le lancement commercial, en novembre 1964, que le nom a dû être modifié en raison d'un conflit avec Peugeot et une sombre histoire de brevets sur certains numéros.

1965 : Opel Kadett B

Les vrais succès se présentent souvent sous une apparence discrète. L'Opel Kadett B, présentée à l'IAA de 1965, est rapidement devenue un sacré succès commercial. La marque a joué la carte de la simplicité avec ce modèle, en faisant notamment une publicité avec comme slogan "La voiture". En 1973, plus de 2,7 millions d'unités avaient déjà été assemblées.

1967 : NSU Ro 80

NSU, jusqu'alors connu pour ses petites voitures, a fait sensation lors de l'IAA de 1967 en surprenant la concurrence avec la Ro 80. Son design futuriste et son moteur Wankel de 115 chevaux captivent tous les visiteurs du salon. Néanmoins, la berline ne s'est vendue qu'à environ 37 400 unités en dix ans. Lorsque la Ro 80 a été arrêtée en 1977, ce fut le début des premières interrogations sur les consommations de carburant et la sécurité des voitures.

1983 : Volkswagen Golf II

Tout comme l'Opel Kadett B 20 ans après, la Volkswagen Golf de deuxième génération n'avait rien de vraiment enthousiasmant esthétiquement parlant. Mais grâce à sa fiabilité et sa qualité de fabrication, la compacte allemande est rapidement devenue une petite institution. La gamme s'étendait du diesel de 54 chevaux à la version G60 Limited de 210 chevaux. À la fin de l'année 1992, plus de 6,3 millions de Golf II étaient sorties des chaînes de production, et en croiser une encore aujourd'hui n'a rien d'un exploit.

1989 : Opel Calibra

La Calibra, digne successeur de l'Opel Manta, a fait sensation à l'IAA de 1989, notamment grâce à sa silhouette élancée et au travail aérodynamique particulièrement poussé des ingénieurs. Avec un Cx de 0,26, elle était la voiture la plus aérodynamique de son époque. Fabriquée jusqu'en 1997, la Calibra a connu un succès plutôt honorable, mais elle n'a jamais vraiment eu de remplaçante.

1997 : Mercedes-Benz Classe A

À l'époque où les premières mondiales étaient encore de vraies surprises, les visiteurs de l'IAA de 1997 ont été stupéfaits par un modèle présent sur le stand Mercedes : la Classe A. Aucune Mercedes n'avait été aussi petite. L'étude Vision A 93 avait déjà servi a tester les réactions du public lors de l'IAA de 1993, mais personne ne pensait que Mercedes allait présenter une version de série.

2019 : Volkswagen ID.3

Le tout dernier Salon de Francfort a été marqué par un autre événement exceptionnel : Volkswagen y a présenté l'ID.3, la première voiture électrique entièrement développée par la marque, y compris sa propre plate-forme. Celle que l'on surnomme la "Golf des temps modernes" marque l'entrée de Volkswagen dans une nouvelle ère, celle des voitures 100 % électriques.