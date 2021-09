Vous êtes à la recherche d'un vélo électrique ? Bon courage pour vous en procurer un, les délais d'attente au sein de certaines grandes villes (et notamment Paris) peuvent atteindre plusieurs mois. Pourtant, les marques de vélos électriques ne manquent pas, et il faudra désormais compter sur une nouvelle marque dans l'univers du cycle. Cette marque, c'est Cyklær, et elle est le fruit du travail de Porsche Digital, une entité de Porsche.

Cyklær va donc produire des vélos à assistance électrique en s'immisçant dans une catégorie très en vogue en ce moment, celle des vélos "gravel", à savoir des cycles qui sont à la fois à l'aise sur route et sur des terrains plus escarpés, une sorte de mix entre un vélo de route et un VTT léger.

Alors bien évidemment, quand un produit est estampillé de près ou de loin Porsche, il y a forcément un petit côté haut de gamme qui transparaît. Le cadre des vélos Cyklær bénéficient d'un traitement 100 % carbone et d'équipements plutôt haut de gamme, avec notamment un système de freinage emprunté aux meilleurs vélos de route. Pour un vélo à assistance électrique, le poids est plutôt contenu avec seulement 15 kilos sur la balance. La batterie n'est pas très grosse avec une contenance de seulement 250 Wh.

Le moteur, fournit par Fazua, délivre 250 W d'assistance maximum et un couple de 55 Nm. Ces données sont plutôt correctes, mais elles restent néanmoins inférieures à celles d'autres vélos électriques. Pour tirer son épingle du jeu, Cyklær a équipé ses vélos d'une caméra arrière retranscrivant ses images sur le smartphone pouvant être placé sur la potence, tandis qu'une autre caméra à l'avant fait office de dash cam.

Néanmoins, est-ce suffisant pour justifier un prix de départ de 6999 euros pour le modèle de base E-Gravel et 7299 euros pour d'autres modèles encore plus élaborés ?