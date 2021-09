Il y a quelques semaines, nous avons évoqué au sein de nos colonnes les délais à rallonge pour la livraison de certaines voitures neuves, pour ne pas dire quasiment toutes. Les raisons de ces délais ? Une pénurie de semi-conducteurs, ces petites puces permettant de faire fonctionner un système d'instrumentation, d'info-divertissement ou encore des technologies d'aide à la conduite.

En raison de cette pénurie, qui pourrait encore durée quelques mois, quasiment tous les constructeurs sont contraints de revoir leur production. Stellantis a déjà fermé pendant quelques jours, voire quelques semaines, plusieurs de ses chaînes de production. Certains produits, comme l'ancienne Peugeot 308, quand elle était encore fabriquée il y a quelques mois, a dû être modifiée et faire machine arrière avec des compteurs à aiguilles alors qu'elle était vendue avec un écran en guise d'instrumentation.

Si vous attendez votre Renault neuve, ou si vous souhaitez acheter une Renault neuve, préparez-vous à quelques retards. En raison de cette crise, la firme au Losange a été contrainte de prolonger, et même intensifier les arrêts de production dans ses usines espagnoles, et notamment celle de Valladolid qui produit, entre autres, le Captur, l'un des best-sellers de la marque en France. La chaîne de production devrait être arrêtée pendant 40 jours. Une bien mauvaise nouvelle pour Renault alors que les versions E-Tech hybrides et hybrides rechargeables viennent d'être lancées.